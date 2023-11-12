華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

37歲洛杉磯 華女李梅(Mei Li，音譯)，近日被丈夫殘忍殺害並肢解，李梅父母至今生死未卜。兩段完整的視頻日前公布，一段顯示嫌犯拋屍垃圾箱的過程；另一段則顯示兇手僱人拋屍，但最終沒有成功。視頻中顯示總共三個裝屍塊的黑色垃圾袋，目前只找到其中一個。截至11月12日，李梅的父母也仍然失蹤。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

35歲的兇嫌哈斯凱爾四世（Samuel Bond Haskell IV），涉嫌殺害華裔妻子李梅。現場監控視頻顯示，11月7日下午4時45分左右，他在恩西諾(Encino)文圖拉大道(Ventura Boulevard)與盧比奧大道(Rubio Avenue)交匯處附近停車場，往垃圾箱內傾倒一個黑色大袋子。洛杉磯市警察局（LAPD）事後稱，正是在這個停車場的垃圾箱旁，警方發現被肢解的女性軀幹，初步證實是嫌疑人的妻子、37歲的被害人李梅。

視頻中，嫌犯哈斯凱爾四世駕駛一輛白色特斯拉SUV 車駛入停車場，停在垃圾箱旁。哈斯凱爾四世打開汽車後備箱，檢查周圍環境後，從車內抬出一個又大又重的黑色袋子，他很費力的將袋子扛到肩上，並走到垃圾箱處丟棄。畫面中可以看到，嫌犯在垃圾箱處停留一段時間，之後退出垃圾箱圍欄並關上門，很快駕駛車輛離開。

拋屍後的第二天，8日早上6時15分左右，這個黑色袋子被一名無家可歸者發現，當地警方迅速介入案件調查，並確定兇嫌正是被害人的丈夫。

另一段公布的現場監控視頻顯示，7日下午3時57分左右，兇手拋屍垃圾箱前一個小時，在哈斯凱爾四世和妻子曾經共同居住的家中，幾名工人正在幫忙將大垃圾袋裝進卡車，黑色袋子看起來與兇嫌拋屍垃圾箱的袋子一模一樣。

一名搬運工人表示，哈斯凱爾四世雇用他們搬運這些袋子，並告知3個袋子裡裝著石塊，但工人懷疑並非石頭，因為裡面的東西又軟又濕。 工人帶著袋子離開一個街區後，決定打開其中一個看下究竟，結果眼前一幕讓人魂飛魄散，袋子裡裝著的是人類軀體。搬運工人迅速開車返回原地，並將袋子歸還給哈斯凱爾四世；他們將袋子放在房外車道上，同時退還搬運費用，之後報警。

兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖） 兇手出錢請幾名工人搬運裝屍袋，後被拒絕。（監控視頻截圖）

當警察抵達現場時，這些黑色袋子已消失。視頻顯示，7日下午4時22分左右，工人退回黑色袋子後，哈斯凱爾四世駕駛白色特斯拉SUV離開家，4時45分到達拋屍現場，那裡距離他的住所約6哩，時間、地點完全吻合。

拋屍案發第二天，警方在垃圾箱處發現屍體碎塊，並在兇嫌家中找到血跡、以及其他與謀殺肢解妻子相符的證據。截至12日，警方只找到一個黑袋子，但工人描述的是3個袋子；其他袋子現在何處，尚不知曉。被害人李梅的父母至今下落不明，坊間猜測兩人可能也已遇害，警方尚未證實該消息。