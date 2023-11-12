洛市警局前警官 涉人口走私、持幽靈槍被捕

美國海關和邊境保護局 (CBP)日前在聖地牙哥（San Diego）邊境口岸逮捕一名登記在案的性犯罪者，他曾是LAPD警察，已因持有非法槍支和人口走私被捕。（CBP提供）

洛市警局（LAPD）前警員即是性犯罪者，又涉嫌走私人口和持有非法槍支。美國海關和邊境保護局 (CBP )日前在聖地牙哥 （San Diego）邊境逮捕一名登記在案的性犯罪者，他因持有非法槍支和人口走私被捕，經調查發現，該嫌犯曾是LAPD一名警員。

11月6日的晚9時55分，CBP警員接到居民舉報，邊境附近疑似發生人口走私案。CBP警員趕到該地區並找到一輛與居民報告相符的汽車，官員將這輛車的司機截停。

CBP警員與這名司機（一名美國男性公民）交談時，司機出示外觀和風格與洛杉磯 市警局徽章相似的徽章，並自稱是LAPD警官。 CBP警員觀察到涉案車輛後座有四人，於是要求進行檢查。 這些人包括三名成年女性和一名成年男性，他們招供近期非法穿越美國和墨西哥邊境。CBP警員於是將司機和乘客全部逮捕。

搜查涉案車輛後，CBP警員發現一把沒有編號的9毫米手槍，這類手槍通常被稱為「幽靈槍」。 探員還找到兩個裝滿子彈的9毫米彈匣和一個肩套。調查還發現，司機的確是前洛杉磯市警局警官，但已於1993年退休，同年他因強姦罪，被判處三年監禁。

涉案司機、槍枝和車輛被移交給聖地牙哥縣警局進行進一步調查，偷渡的非法移民，則被遣送出境。