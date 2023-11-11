我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒敵對活動 美軍機地中海失事墜毀 機上人員傷亡不明

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

饒影凡總部開張 衝10萬選票贏初選

記者啟鉻／阿罕布拉市即時報導
饒影凡競選總部開張，(左起)伍國慶、王愛琳、高卿、饒影凡、楊懷週、鄭博仁。（記者啟鉻／攝影）
饒影凡競選總部開張，(左起)伍國慶、王愛琳、高卿、饒影凡、楊懷週、鄭博仁。（記者啟鉻／攝影）

蒙特利公園市議員饒影凡 (Yvonne Yiu)參選加州第25選區參議員競選總部11日開張啟用，多位民選官員及支持者前來相挺。饒影凡表示，首先要拿下超過10萬張選票贏得明年3月初選，呼籲華人選民投票支持。

饒影凡競選總部位於阿罕布拉市（1411 S. Garfield Ave. Alhambra)。自宣布競選以來，她已獲得亞裔社區頗有影響力的華裔民選官員趙美心、馬世雲、方樹強、伍國慶等人背書。她表示，距離2024年3月5日初選只有數個月時間，競選總部啟用，競選作業全面展開。隨後，她將開設第二個競選辦公室，方便職員與義工們分工合作，向選民登門拜票、電話拜票等。她呼籲支持者全力相挺，讓她高票當選。

饒影凡表示，從市議員到參選州參議員是一個蠻高的台階，但上一次競選加州主計長，雖然失利但也獲得很高曝光率，讓更多選民認識了解，也是一次很好的學習機會，也讓自己能夠在競參選州參議員時有更多的經驗。此次參選立法機關民意代表，也是非常重要的。她指出，自己可以流利說中文、廣東話，與華人社區交流和服務很有優勢，當選後將專注教育、醫療保健、環境永續，以及經濟發展。她強調，還會在心理健康方面多作工作，避免家暴、槍枝暴力發生。

當天出席競選總部啟用儀式的有前加州眾議員伍國慶（Mike Eng ）、亞凱迪亞市副市長高卿（Michael Cao）、市議員鄭博仁（Paul P. Cheng）、王愛琳（Eileen Wang），加聯泰平醫療網執行長楊懷週，以及來自天普市、巴沙迪那市和南巴沙迪那市等多個城市民選官員。

加州參議會第25選區擁有眾多華人聚集的城市，包括阿罕布拉、亞凱迪亞、克萊蒙、格蘭岱、格蘭杜拉、拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）、蒙羅維亞、蒙特利公園、巴沙迪那、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、南巴沙迪那、天普市、庫卡蒙加牧場市以及厄浦蘭市。第25選區從族裔來看，亞太裔佔19%、拉丁裔19%、非裔5%。

饒影凡參選第25選區加州參議員。（記者啟鉻／攝影）
饒影凡參選第25選區加州參議員。（記者啟鉻／攝影）

加州 華人 參議員

上一則

樂活50加健康博覽會 300長者免費接種疫苗

下一則

福爾摩沙博物館年會 融合藝術科技和台灣文化

延伸閱讀

蒙特利公園市將召開公聽會調漲水費

蒙特利公園市將召開公聽會調漲水費
麥康諾布局1年多…西維州長角逐參議員 讓曼欽放棄連任

麥康諾布局1年多…西維州長角逐參議員 讓曼欽放棄連任
2007年以來新低…加州家庭僅15%買得起房

2007年以來新低…加州家庭僅15%買得起房
維持禁家暴者擁槍 紐森再喊話聯邦最高法院

維持禁家暴者擁槍 紐森再喊話聯邦最高法院
天普市高中女排奪佳績

天普市高中女排奪佳績
華美博物館公布2023年歷史締造者 11月9日頒獎

華美博物館公布2023年歷史締造者 11月9日頒獎

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
目擊者稱，Nancy下水游泳也就是她失蹤的時候。（伍妤婷家人提供）

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

2023-11-09 16:03

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」
豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情