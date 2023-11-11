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蒙特利公園市將召開公聽會調漲水費

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
每月水費帳單是家庭基本消費之一。（Gettyimage）
每月水費帳單是家庭基本消費之一。（Gettyimage）

蒙特利公園市政府擬將調漲水費，該提案將在2023年12月6日公聽會上提交給市議會批准，如果獲得通過將於2024年1月1日生效。

根據蒙市政府網站公布的單戶居民家庭水費標準，現行每100立方呎水費$2.89，到2024年1月1日將調升到$3.41，以後逐年上調，到2027年上調到$4.60。此外，蒙市水費採用分級費率，第一級（0至6個單位）每100立方呎水費$2.89，第二級（7至12個單位）每100立方呎水費$3.15，第三級（13個單位或以上）每100立方呎水費$3.37，以後同步逐年上調；平均水費從目前的每100立方呎$3.29，至2027年上調到$5.73。

根據加州憲法第 XIII D 條第6款(第218提案)，任何民生公用費率的調漲，必須至少提前45天召開公開聽證會，並將這些擬議的費率調整資訊，以郵寄方式通知所有受影響的業主和用戶。218提案還建立了一個抗議程序，提供民眾反對擬議的稅率調漲時遵循。因此，蒙市政府向市民公告聽證會的日期、時間和地點。

調漲水費公開聽證會將於2023年12月6日6:30pm 在蒙特利公園市政廳(Monterey Park City Hall, 320 West Newmark Avenue, Monterey Park, California)市議會大廳舉行。在此公聽會上，任何人都可以對擬議的費率調整發表意見。如果反對費率調整，請於公聽會前以郵寄方式或親手遞交書面抗議至蒙市書記處，地址：City of Monterey Park, Office of the City Clerk ，320 West Newmark Ave, Monterey Park，CA 91754 。

此外，書面抗議可在聽證會之前或聽證會上親自提交。蒙市將計算在公聽會結束之前收到的所有正確填寫的書面抗議。如果大多數受影響的業主和用戶提出書面抗議，建議調漲的水費費率將不會生效。但不計算公聽會結束後收到的書面抗議。沒有書面的口頭抗議也不計算在內。

抗議書應包含以下内容：1)物業評估員編號 (APN)和/或地址；2)本人的水費帳戶號碼；3)本人是業主還是由市政府直接計費的租戶；4)本人抗議水費調整的聲明；5)本人的打印姓名、日期和原始簽名。

每個物業只能提交一次抗議。如果業主擁有受擬議調整影響的多個房產，則應為每個受影響的物業提交單獨的抗議書。一旦公開，抗議書內容就是可披露的公共記錄。

任何有關此通告的疑問，請致電蒙特利公園市財務部626-307-1342。

蒙特利公園市政府建議調漲的水費價目表。(蒙市政府網站)
蒙特利公園市政府建議調漲的水費價目表。(蒙市政府網站)

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