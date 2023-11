蒙特利公園市將召開公聽會調漲水費

每月水費帳單是家庭基本消費之一。(Gettyimage)

蒙特利公園市 政府擬將調漲水費,該提案將在2023年12月6日公聽會上提交給市議會批准,如果獲得通過將於2024年1月1日生效。

根據蒙市政府網站公布的單戶居民家庭水費標準,現行每100立方呎水費$2.89,到2024年1月1日將調升到$3.41,以後逐年上調,到2027年上調到$4.60。此外,蒙市水費採用分級費率,第一級(0至6個單位)每100立方呎水費$2.89,第二級(7至12個單位)每100立方呎水費$3.15,第三級(13個單位或以上)每100立方呎水費$3.37,以後同步逐年上調;平均水費從目前的每100立方呎$3.29,至2027年上調到$5.73。

根據加州 憲法第 XIII D 條第6款(第218提案),任何民生公用費率的調漲,必須至少提前45天召開公開聽證會,並將這些擬議的費率調整資訊,以郵寄方式通知所有受影響的業主和用戶。218提案還建立了一個抗議程序,提供民眾反對擬議的稅率調漲時遵循。因此,蒙市政府向市民公告聽證會的日期、時間和地點。

調漲水費公開聽證會將於2023年12月6日6:30pm 在蒙特利公園市政廳(Monterey Park City Hall, 320 West Newmark Avenue, Monterey Park, California)市議會大廳舉行。在此公聽會上,任何人都可以對擬議的費率調整發表意見。如果反對費率調整,請於公聽會前以郵寄方式或親手遞交書面抗議至蒙市書記處,地址:City of Monterey Park, Office of the City Clerk ,320 West Newmark Ave, Monterey Park,CA 91754 。

此外,書面抗議可在聽證會之前或聽證會上親自提交。蒙市將計算在公聽會結束之前收到的所有正確填寫的書面抗議。如果大多數受影響的業主和用戶提出書面抗議,建議調漲的水費費率將不會生效。但不計算公聽會結束後收到的書面抗議。沒有書面的口頭抗議也不計算在內。

抗議書應包含以下内容:1)物業評估員編號 (APN)和/或地址;2)本人的水費帳戶號碼;3)本人是業主還是由市政府直接計費的租戶;4)本人抗議水費調整的聲明;5)本人的打印姓名、日期和原始簽名。

每個物業只能提交一次抗議。如果業主擁有受擬議調整影響的多個房產,則應為每個受影響的物業提交單獨的抗議書。一旦公開,抗議書內容就是可披露的公共記錄。

任何有關此通告的疑問,請致電蒙特利公園市財務部626-307-1342。