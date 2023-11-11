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南加蒙市一條街 多個電錶箱遭破壞

記者子為/蒙特利公園即時報導
蒙市某公司停車場外的電錶箱被人推倒，電線暴露在外，事故仍在調查中。（受訪者提供）
蒙市某公司停車場外的電錶箱被人推倒，電線暴露在外，事故仍在調查中。（受訪者提供）

近日，在蒙特利公園市上班的蘇先生發現公司門口的電錶箱被惡意推倒，同時公司所在街道上還有其他多個電錶箱遭破壞，始作俑者身分和動機不明。對此，南加州愛迪生公司（SCE）表示會盡快維修並更換設備。

蘇先生是蒙市某企業的一名員工，近日上班時意外發現公司大門前草坪上的電表箱被人推倒，電線暴露在外面。另外，他還留意到，公司所在的Corporate Center Drive一整條街，有多個電表箱被破壤。所幸的是，電表的破壞尚未影響到公司用電，作業仍維持正常進行。

同在Corporate Center Drive工作的華人林小姐指出，不知道是什麼樣的人做出這樣的惡作劇，損人不利己。如果是要偷竊，也不知道電錶箱有什麼販賣價值，且作案過程中還有觸電的可能，難以理解。

南加州愛迪生公司（簡稱SCE）在獲知該情況後，立馬著手調查及善後處理，來自企業傳播部門的Jeff Monford表示，SCE已經派出專員將被破壞的電錶箱的電源切斷，以避免觸電事故的發生，同時會有專員盡快更換電錶箱，以保證用戶的用電正常。至於電錶箱被破壞的原因，Monford遺憾指出，目前尚未收集到任何與此相關的信息，並不知道始作俑者的身分和動機。

加州 南加 蒙特利公園市

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