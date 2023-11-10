洛縣轎車STOP不停車 被巴士攔腰撞飛14傷

長堤市一輛超速行駛的轎車無視停車路標，與一輛公車巴士相撞，導致兩輛車撞向路旁的一棟建築，造成至少14人受傷。（KTLA 5）

長堤 市警察局（Long Beach Police Department）11月9日（周四）下午接到報警，一輛超速行駛的轎車無視停車路標，與一輛公車巴士相撞，導致兩輛車撞向路旁的一棟建築，造成至少14人受傷。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

長堤市消防局（Long Beach Fire Department）表示，事故發生在當日下午3點17分左右，當時巴士正經過南街（South Street）和加州 大道（California Avenue）交匯處，兩車相撞後，撞向了導致一旁的Boujie Crab海鮮餐廳。

長堤市警察局表示，初步調查顯示，這輛轎車當時正在加州大道上高速向南行駛，由於沒有在停車路標停車，與公車相撞，導致兩輛車都衝進了餐廳。

監控錄像顯示，轎車司機在闖過停車路標後，猛踩剎車致使車前兩輪傾斜，但卻為時已晚，橫向行駛的巴士撞上轎車後，兩車一起衝進了一旁建築。

餐廳老闆艾麗卡亨特 (Erica Hunt) 表示，幸運的是，當時餐廳裡沒有人。

消防官員表示，有5人被送往醫院，傷勢輕微到嚴重不等，但情況都穩定。另有9人受輕傷，並在現場接受治療。

附近索漢市場（Sohan Market）的老闆傑伊辛格(Jay Singh)目睹了這次撞擊，並跑到街對面幫忙。他說，「我幫助兩三個人下了車，我給他們酒精和棉花，這樣他們就可以擦掉血跡。我想進車，看到巴士裡冒出煙。」

當兩輛平板卡車到達將巴士拖出大樓時，事故轎車著火了，消防員很快撲滅了火災。