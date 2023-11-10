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漢字嘉年華洛杉磯巡展 體驗筆劃之美

記者張宏/洛杉磯即時報導
大家在用十二生肖漢字印章印字。（記者張宏／攝影）
大家在用十二生肖漢字印章印字。（記者張宏／攝影）

沉浸式體驗漢字之美，寫書法、畫臉譜、漢字拼圖。2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞（Arcadia）8日舉辦開幕式，活動由北京國際漢語研修學院、南加州華人社團聯合會、美國南加州北京聯誼會聯合主辦。

（影音來源：記者張宏）

北京國際漢語研修學院院長桂帆帶領一行從芝加哥來到洛杉磯舉辦「漢字嘉年華」海外巡展第二站，展出內容包括「你好·漢字」、「遇⻅·北京」和「感受·中國」等幾個板塊， 桂帆表示，展覽秉持著「以漢字為媒」的宗旨，與洛杉磯當地華人華僑、更多的族裔朋友及熱愛中國文化的愛好者們展開關於「漢字和文化」的友好交流。展覽為期三天，大家可一同走進漢字的浩瀚宇宙，感受漢字的無限生機。

活動總召集人張素久表示，她是北京人，「遇⻅·北京」展區讓她格外親切，北京是全球擁有世界遺產最多的城市，北京中軸線是獨一無二的歷史文化遺產，更是一個動人的城市樂章，牆上一個個耳熟能詳的地名街名讓人們感受到北京中軸線深遠的歷史魅力和獨特建築文化特色。漢字是一種具有悠久歷史和豐富文化內涵的文字，它的發展和演變⻅證中國文化的輝煌和傳承。

開幕式嘉賓有加州眾議員方樹強（Mike Fong）、亞市市議員王愛琳、僑領陳慧碧、鹿強、北奧、林連連等人，還有華人身穿旗袍為現場帶來更濃郁的中華文化氛圍。桂帆為來賓講解漢字字形之美，帶領大家以拼圖遊戲方式「挑戰」古老的甲⻣文，通過四季、五行、十二生肖等甲⻣文字瞭解相關的文化故事。

「漢字嘉年華」海外巡展現場吸引眾多當地⺠眾，有華人、留學生也有其他族裔的漢字文化愛好者。人們拿起毛筆寫毛筆字、用顏料為京劇臉譜塗抹顏色、描畫繪彩，還能親手製作兔爺彩燈和雕版印刷，互動感滿滿。華人齊女士表示，她下次會帶著小朋友來，實際通過拼圖、繪畫和寫字感受漢字的美好，這樣他更有學習漢字的動力。身為華人對漢字很有感情，希望二代也能喜歡和學習漢字。

活動由美中工商聯合總會、 全美中文學校協會、中美文化交流協會和美國巾幗會等承辦。「漢字嘉年華」海外巡展持續到9日，有興趣的民眾可前往參觀，地點是225 N 2nd Ave，Arcadia。

現場手繪京劇臉譜。（記者張宏／攝影）
現場手繪京劇臉譜。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式，現場來賓大合影。...
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式，現場來賓大合影。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右五）為主辦方頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右五）為主辦方頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影...
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是活動總召集人，僑領張素久、北京國際漢語研修學院院長桂帆和僑領林連連...
從左至右依次是活動總召集人，僑領張素久、北京國際漢語研修學院院長桂帆和僑領林連連。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影...
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）
洋女婿現場製作兔爺燈籠。（記者張宏／攝影）
洋女婿現場製作兔爺燈籠。（記者張宏／攝影）
「遇⻅·北京」展區。（記者張宏／攝影）
「遇⻅·北京」展區。（記者張宏／攝影）

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