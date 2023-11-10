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內陸第三季最大額工業租賃項目 經紀人簡志誠獲表彰

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
圖為獲獎者簡志誠。（簡志誠提供）
圖為獲獎者簡志誠。（簡志誠提供）

南加工商業不動產專業經理人簡志誠（Johnson Chien），2023年第三季於內陸帝國（Inland Empire）完成其中一筆最大額工業租賃項目交易，獲得全美商業不動產公司CoStar表彰，特頒發他為本季度具有影響力經紀人（Power Broker）榮譽。

據提供資訊，該租賃項目是物流倉儲，位於內陸聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana），租賃面積是63萬3953平方呎。承租方是一家大型國際物流公司。作為Newmark商業不動產集團管理人，簡志誠與另一成員Rick Sheckter代表承租方成功完成這筆大額租賃項目。

據悉，承租方為業務需要，在內陸簽署這份租賃合同，將於2023年8月起，租用整棟物流倉儲建築，租期為五年。該公司歷史悠久，提供倉儲、貨運管理、設備安裝和全球物流等服務。出租方背景資訊，以及租金情況則尚未透露。

簡志誠是Newmark商業不動產集團管理經理人，是國際性Society of Industrial and Office Realtors（SIOR)組織成員，擁有國際認可的註冊商業地產投資者資格（Certified Commercial Investment Member CCIM)，且具有加州雙執照即房地產Broker和房地產估價局認證資格。

房地產 加州 租金

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