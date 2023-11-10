爭奪小孩監護權 生母開車衝撞養母 洛警開槍制止未果

養母被斯科特駕駛的白色皮卡衝撞倒在地，後續報告指出受害人經過現場治療後確定沒有受到嚴重傷害，並自行回家。（abc7電視台截圖）

洛杉磯 聖彼渚市（San Pedro）的警察局最近處理的一宗涉及兒童監護權的爭議性事件受到公眾注意。在這起案件中，一名婦女因為兒童監護爭端，被指控故意駕車撞向孩子的養母，並迫使警方開槍制止，但處理方式也引起警局內部討論。

影音來源：LAPD,記者張庭瑜後製

該事件發生於10月1日，地點位於Capitol Drive和Gaffey Street附近的Target 停車場。當時，39歲的斯科特（Miesha Scott）在該停車場會見孩子的養父母，試圖和平轉移監護權。然而，斯科特卻因未安裝嬰兒座椅而與養父母爭吵不休。養父隨後致電911尋求協助，要求警方介入。

警察抵達現場後，斯科特更多次表達她的挫折和不滿情緒，要求公平處理。隨後，警方選擇將該名 5 歲男童交還給養父母。斯科特雖登上她的白色 U-Haul 皮卡車，看似打算離開現場。然而，她突然加速，將車輛駛向孩子的養母和附近的警官。這一瘋狂行徑也被警察的隨身攝影機和Target的監控所拍下。

斯科特的危險行為不僅導致她的車輛撞上養母，還幾乎撞到一旁的值勤警察。警方嘗試開槍阻止，但未果，最終斯科特在撞上路邊的樹後，被警方拘捕。之後斯科特也被指控多項罪行，包括謀殺未遂、襲擊警察和逃逸，而她的車輛也被扣留作為證據。

所幸，並無警官在該事件中受傷，而受害人經過現場治療後確定沒有受到嚴重傷害，並自行回家。