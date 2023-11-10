洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

35歲的哈斯凱爾因涉嫌謀殺他的妻子以及可能涉及其岳父母的失踪被拘捕，警方在他家中發現了血跡和其他涉嫌謀殺的證據。（KTLA5電視台）

震驚全美華人 社區的李梅（Mei Li，音譯）遇害分屍案又有進展，涉重嫌的丈夫哈斯凱爾（Samuel Bond Haskell IV）照片曝光，早年因使用致命武器攻擊罪被判處３年緩刑；警方從他們共同居住的家中發現了血跡和其他與殺戮和肢解相符的證據。

洛杉磯 市警察局（LAPD）11月8日的搜查中，在恩西諾的垃圾箱中發現李梅的軀幹，隨後逮捕她的丈夫，35歲的哈斯克爾四世。在進一步的調查中，警方擴大搜索範圍，並特別針對哈斯克爾和其妻子以及其父母曾共同居住的泰山納（Tarzana）地區的一處房產。調查人員在此處發現更多疑似人類遺骸的物證。這處房產位於Coldstream Terrace，距離最初在文圖拉大道（Ventura Boulevard）及盧比奧大道（Rubio Avenue）交叉口垃圾箱中發現遺體的地點僅有５哩遠。調查人員檢查了該地區的安全攝影機影片後，發現這些遺骸與塔扎納的家有關。

據「洛杉磯時報」報導指出，哈斯凱爾被被指控涉嫌殺害妻子李梅，並可能還涉及李梅父母王艷香(Yanyang Wang，音譯) 和李高申(Gaoshen Li，音譯)的失蹤案件。截至目前，三人仍下落不明。

另據法庭記錄顯示，2008 年 12 月哈斯凱爾被捕，並被指控犯有兩項使用致命武器攻擊罪。當時他對毆打行為沒有提出抗辯，並於 2010 年被判處３年緩刑。

目前，警方正在積極追蹤可能與此犯罪案件有關的兩輛SUV車輛。其中一輛白色的大眾途觀車（Volkswagen Tiguan），車牌號碼為9 A N C 8 9 0，另一輛是一輛2014年的白色日產探路者車（Nissan Pathfinder），車牌號碼為7FRM190。