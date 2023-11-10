加州房匙計畫加碼1.6億 蓋556住宅緩解房荒

加州追加撥款建造平價房緩解無家可歸危機。(LA County Homeless Initiative)

加州 「房匙計畫」（Homekey）目前已為超過1萬4000間住宅提供資助，最近追加的1.564億元將提供6個縣創建556間住宅。「房匙計畫」旨在協助地方政府，提供無家可歸的個人和家庭住所。加州住房和社區發展廳（HCD）今年秋季批准的前兩批獎金共資助了1266間住宅，三輪經費總計資助了1萬4040間住宅。

「房匙計畫」持續以遠低於一般成本的價格，為加州居民提供急需的經濟住宅， 作為「門匙計畫」（Roomkey）的延伸，「房匙計畫」擴及至支持可能處於無家可歸或有無家可歸風險的人群，包含在寄養家庭或不安全環境中成長的年輕人。

第三輪的「房匙計畫」資金由HCD管理，提供給包括縣市、部落和住房機構，開發各種類型的住房，飯店、汽車旅館、旅館、獨棟住宅、多單位公寓、成人住宅設施、組合屋，以及將商業建築和其他現有建築物改為永久或臨時住房等皆包含在內。

目前仍有尚待分發的約4億美元資金。HCD將繼續審查申請，直到所有資金用盡為止。南加 州地區得到補助縣市包括洛杉磯 縣、洛杉磯市、河濱縣等實施建房項目。

洛杉磯縣與Hope the Mission合作，獲得共1978萬9357元資金，用於Sierra Highway PSH Portfolio的收購和翻新項目，將現有飯店改建為58間臨時住房，提供給無家可歸和處於類無家可歸狀態的居民，並包含兩個管理單位。

洛杉磯縣與Covenant House California合作，獲得976萬2000元，用於Hollywood Downtowner的收購和翻新項目，將現有汽車旅館改建為30間臨時工作室，提供給無家可歸和有可能無家可歸的青少年。

洛杉磯縣與Nest On Exposition LLC和Wellnest Emotional Health & Wellness合作，獲得7,68萬1400美元，用於Nest on Exposition的組合屋項目，將建造24間供無家可歸的青少年使用，並包含一個管理單位。

洛杉磯市與Hope the Mission合作，獲得3206萬8000元，用於Motel 6 North Hills的收購和翻新項目，將汽車旅館改建為111間臨時住所，供無家可歸和處於類無家可歸狀態的個人使用。

洛杉磯市住房局與Topanga Canyon Housing Partners LP合作，獲得543萬2319美元，用於7625 Topanga Canyon大街第2階段計畫的組合屋項目，創建24間永久住房，提供給無家可歸或有無家可歸風險的居民。