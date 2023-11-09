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冬季暴雨下周掃南加 降水最多６吋

記者楊青/洛杉磯即時報導
國家氣象局預計11月14日至17日之間，首場冬季暴風雨將橫掃南加州，帶來降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達３至６吋。（國家氣象局）
國家氣象局預計11月14日至17日之間，首場冬季暴風雨將橫掃南加州，帶來降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達３至６吋。（國家氣象局）

國家氣象局正在追蹤南加地區入冬以來可能出現的第一場風暴雨，預計11月14日至17日即下週二至五之間，高海拔地區預計將出現大範圍降雨、陣風和降雪，部分地區降水量可能高達3至6吋。

洛杉磯地區國家氣象局9日預報稱，南加州下週中間段的3天内，可能會出現一至兩場風暴帶來中到大雨。大洛杉磯地區降雨的機率為90%，大部分地區50%的機率可能降雨1至3吋，10%的機率降雨可能高達3至6吋。風暴預計在部分地區形成洪澇，濱海地區會出現大浪，海拔6000尺及以上山區大機率出現降雪。

聖地牙哥國家氣象局9日發佈的預報則表示，隨著太平洋低壓影響西海岸，下週聖地牙哥地區將面臨重大天氣變化，預計下週三至週五期間，低壓氣流會給當地帶來中等到局部強大降雨。

氣象部門提醒民眾在可能的暴風雨到來之前注意清理房屋周邊的渠道，確保激流暢通；民眾在暴風雨期間的戶外活動建議提前做好備案，遠離水流匯集和山谷低窪區域。氣象台將會在未來幾天為民眾提供更為詳細的天氣動態，可多加留意。

2022年冬季至2023年春季南加州普遍雨水豐沛，國家氣象台表示，下週的暴風雨可能是未來幾個月南加州冬季天氣的預演。氣象學家最近在評估南加州今年冬季氣候時表示，他們對「聖嬰」（厄爾尼諾）氣候模式正在南加州加強非常有信心，强勁的厄爾尼諾氣候預計將持續到2024年春季，以數字計算，他們認為厄爾尼諾天氣模式的加強將100%持續整個冬天，90%的把握將持續到春季，意味著南加州乃至整個加州今年冬天將是非常多雨的天候。

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