洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯市警察局（LAPD）11月8日（周三），宣布逮捕一名涉嫌殘忍殺害妻子的嫌犯。初步調查顯示，遇害華女 被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中，與被害人同住的父母，及一對華人 夫妻也下落不明。

根據警方消息，11月6日晚上7時30分左右，有人報警在泰山納(Tarzana)居民房子外發現一個袋子，並看到被肢解的屍體，但當警察趕到現場時，這個袋子已消失不見。第二天，7日早上6時15分左右，一名無家可歸的男子在恩西諾（Encino）一個垃圾箱旁邊發現屍塊，具體地點位於文圖拉大道（Ventura Boulevard）、盧比奧大道（Rubio Avenue） 附近的停車場。

經過辨認，當局初步認定垃圾袋中發現的屍塊，是華裔女子李梅（Mei Li，音譯），因隨夫姓，也叫Mei Haskell。警方同時指出，有些遺骸很難確認究竟是誰的，接下來必須依靠 DNA證據確定。警官Efren Guttierez表示，如果謀殺案的嫌疑人肢解屍體，就是為了拖延被害人的身分識別。

發現李梅遺骸的停車場，距離她的住所Coldstream Terrace 4100號街區約五哩。警方在查看現場監控畫面後判斷，被害人的丈夫，35歲的Samuel Haskell具有重大嫌疑。8日上午11時25分，涉嫌殘忍殺害妻子的嫌犯，在卡諾加公園（Canoga Park）的Westfield Topanga購物中心被捕。警方表示，在嫌犯和被害人共同居住的房子裡，發現犯罪證據，包括一些血跡和其他尚未公開的物證，調查人員仍在尋找更多的線索。

9日（周四）上午，一位不願具名的女士接受採訪時表示，她是被害人李梅的朋友，也是鄰居，曾經邀請這對夫妻參加家庭聚會，「對於她的丈夫，我很震驚， 他看起來很不對勁，很奇怪。我一直對家人說， 李梅的丈夫有問題。」

警方同時指出，當局正在尋找受害者李梅的父母，他們是72歲的李高申（Gaoshen Li，音譯） 和64歲的王彥翔（Yanxiang Wang，音譯）。老夫妻與女兒、女婿一起居住在泰山納的家中。警方表示， 之所以擔心兩人下落，是因為通常這些時候他們都會在家，但已多次嘗試通過手機聯繫他們，始終無人接聽。當局提供兩名華人的照片，呼籲民眾如有任何關於此案的消息，立即聯繫警方。