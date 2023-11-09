南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

目擊者稱，Nancy下水游泳也就是她失蹤的時候。（伍妤婷家人提供）

蒙特利公園市 29歲居民伍妤婷（Nancy Ng），10月19日在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失蹤，至今下落不明。Nancy的家人公布了一段攝於失蹤當天的影像資料，影片中的Nancy在皮划艇上對著鏡頭揮手致意，神情開心。

視頻來源：伍妤婷家人提供；記者趙健/後製

失蹤前的Nancy在阿罕布拉 市（Alhambra）一所特殊學校擔任行為干預師，為殘障學生提供幫助。她還是一名瑜伽和旅行愛好者，並於10月14日與一個12人的瑜伽旅行團啟程前往阿蒂特蘭湖。然而，在這趟旅程開啟後僅僅五天，她就不再與朋友和家人聯繫，並且再也沒有回來。

被公布的影片顯示，Nancy當時獨自坐在皮划艇上，與岸邊的距離不算太遠，她一面划船，一面向鏡頭微笑招手。

瓜地馬拉檢察官辦公室透過聲明表示，她當時正與一個美國旅遊團一起旅行；據與她同行的一名女士稱，「當時深入湖中約2公里（約1.24哩）」，Nancy下水游泳也就是她失蹤的時候。

當局稱，目擊者和旅遊團在事發後24小時才報告了這起事件，這讓他們感到震驚。當地消防和救援官員表示，Nancy最後一次被發現是在距離海岸半哩遠的地方，後來她的皮划艇被發現，但卻沒有這位29歲的女子的蹤跡。

Nancy的家人在接到噩耗後，立即聘請了專業搜救隊對阿蒂特蘭湖展開搜索。但家人表示，關鍵證人的不配合導致搜索工作受阻。Nancy的妹妹Nicky表示，團體中有些人目睹了所發生的事情，但他們沒有站出來。這讓他們產生懷疑，如果沒有發生任何邪惡的事情，為什麼團員不願挺身而出提供幫助。

截止9日發稿，Nancy家人發起的GoFundMe 籌款已超過5萬元。Nancy家人表示，所籌款項將用於搜救工作的支出以及家庭成員的旅行費用；若搜救不成功，資金將用於安排葬禮。任何剩餘資金將捐贈給慈善機構。