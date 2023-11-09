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洛杉磯華女記者被警按在地 訴訟3年獲償70萬和解金

記者邵敏／洛杉磯即時報導
洛杉磯KPCC華裔女記者黃喬西。 (JosieHuangTwitter)
洛杉磯KPCC華裔女記者黃喬西。 (JosieHuangTwitter)

洛杉磯巴沙迪那學院電台（KPCC）華裔女記者，曾在2020年的一次現場報導活動中，被警察當場強行按倒在地，並被戴上手銬；時隔3年後，女記者日前與洛縣當局達成和解，獲得70萬元賠償金。

KPCC記者黃喬西 (Josie Huang，音譯)， 2020年9月12日在報導一次抗議活動時，警方強行將她按倒在地，並當場逮捕她，後無罪釋放，如今雙方終於達成和解。黃喬西在和解協議簽署後發表聲明，「洛杉磯的記者應該能夠在公共場合記錄警察的活動，而不必擔心被非法逮捕，被捕經歷給我個人帶來創傷，但希望能從這次經歷中受益。」

3年前事發時，黃喬西正在聖法蘭西斯醫療中心（St. Francis Medical Center）急診室入口處，報導幾名抗議者的衝突，兩名在南洛杉磯康普頓（Compton）地區遭遇槍擊的警察在這家醫院治療。警方稱，黃喬西干擾執法人員現場逮捕另一名抗議者，她因此被捕。視頻顯示，警方將黃喬西按倒在地上，稱她沒有適當的媒體證件，未能正確表明自己是一名記者。

時任洛縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），當時指責黃喬西直接站在一名試圖抓捕的警察肩膀上，並表示她的行為更像是一名「激進主義者」，而不是新聞記者。但黃喬西手機拍攝的影片顯示，她多次大喊自己是KPCC記者，同時說「你弄痛了我」，並且明顯痛苦地哭泣。

事發後，KPCC 、以及保護該電台員工的SAG-AFTRA都表示憤怒，強烈呼籲撤銷對黃喬西的指控。逮捕一周後，洛縣地檢署撤銷了所有指控，釋放黃喬西，指出「當事人不是故意試圖干擾警察，而只是在記錄現場新聞事件。」同時表示，黃喬西在公共區域拍攝抗議活動，當警方要求她後退時，她立即被抓住並按倒在地，沒有任何時間配合服從。

經過長達3年多的訴訟，黃喬西與洛縣當局達成和解，並獲得70萬元賠償金。作為和解協議的一部分，當局必須發布法規政策，指導警察如何在現場與媒體工作人員互相尊重。警局在聲明中表示：「我們對這一事件進行徹底的內部調查，採取適當的行政行動。我們了解媒體在具有新聞價值的事件中發揮的作用，並盡一切努力為他們提供指定的新聞區域和適當的通道。」

黃喬西表示，她計劃將70萬元和解金的一部分捐給慈善機構。

洛杉磯KPCC華裔女記者黃喬西 (Josie Huang，音譯)， 2020年9...
洛杉磯KPCC華裔女記者黃喬西 (Josie Huang，音譯)， 2020年9月現場報導時被警察強行按倒在地。(ABC7)

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