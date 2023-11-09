洛寬容博物館紀錄片 引爆以巴支持者群毆

紀錄片《見證》的放映在洛杉磯引起強烈反響，導致博物館外兩派群眾對峙。（abc7電視台截圖）

洛杉磯 市寬容博物館 外8日（週三）發生了多起鬥毆事件，爭議的焦點是當晚播放的以巴戰爭紀錄片「見證」（Bearing Witness）。這部長達43分鐘的影片詳細記錄了哈馬斯在2023年10月7日所犯下的暴行，一些鏡頭更是由哈馬斯成員拍攝的，引發很大爭議。

影音：監控；後製：記者張庭瑜

據悉，以色列 女演員蓋兒加朵（Gal Gadot）參與了影片播放的組織工作，但她並未出席放映式。這次放映在社群媒體上也引發了爭議和威脅，巴勒斯坦的支持者指責蓋兒加朵支持種族滅絕，而以色列的支持者則為她辯護。警方已經在博物館附近地區採取了安全措施，但仍然爆發了多起鬥毆事件，警方使用胡椒水制止暴力行為，並且設置了阻隔線防止衝突，試圖控制人群。目前尚不清楚是否有人被逮捕。

據《好萊塢報導》消息，當晚約有200人在高安保措施下參加了影片放映，出席人員包括以色列駐聯合國大使、以色列國防軍官員和好萊塢高層等人。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）也在事後譴責了這次暴力事件，她在推特上表示，「我們不能允許全球範圍內的緊張局勢演變成我們城市中不可接受的暴力行為。對於成千上萬的洛杉磯市民來說，這是一個承受痛苦和困擾的時刻，我們必須團結起來。」