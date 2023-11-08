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河濱市大型地下電力項目 爭議頗多

河濱訊
南加愛迪生電力公司在河濱市大型項目電纜地下化項目，引發社區關注。（愛迪生公司官網）
南加愛迪生電力公司在河濱市大型項目電纜地下化項目，引發社區關注。（愛迪生公司官網）

加州愛迪生公司（SCE）在內陸河濱市一個大型電力項目引發爭議，涉及是否將電纜埋入地下，影響到河濱市及其鄰近城市社區，並成為州政府監管機構的一個工作焦點。

河濱市是河濱縣第一大城市，僅有一個連接點與區域電網相通。市府官員表示，這種情況使居民很容易受到斷電威脅，並有可能限制城市發展以及未來電動交通和建築。因此，愛迪生公司和河濱市用了近20年來規劃第二個連接項目，稱為「輸電可靠性項目」（Transmission Reliability Project），將連接到位於赫汝帕谷（Jurupa Valley）的15號高速公路附近的電網，並利用高壓電纜將電力輸送到河濱地區。這個項目受到了來自諾可（Norco）和赫汝帕谷等社區反對，居民擔心高架電纜將對房價和景觀造成不利影響。

2020年3月，加州公共事業委員會（CPUC）批准了該項目，其中包括穿越赫汝帕谷邊界的4哩電纜埋入地下計劃，其餘的5.3哩則批准繼續使用高架方式。河濱市官員表示，因疫情影響，項目進展滯後了兩年。當項目在2022年初再次討論時，市議員對項目可能增加區域火災風險、損害景觀觀和影響社區居民生活質量表示擔憂。市議會在2022年5月決定提供市議員海門威（Steve Hemenway）六個月時間和五萬元預算，制定將電纜埋入地下方案。

然而，該計劃在2022年11月市議會會議上遭到反對，多數市議員擔憂項目延遲並增加成本。隨後，市議會在2023年1月以6-1的投票結果，決定組成一個工作小組，以尋找資金來支持將電纜埋入地下所需額外費用。如果將其餘的5.3哩電纜埋入地下，將增加支出約1億5000萬元，使總成本達到約6億7100萬元。

諾可市於2022年10月2日向加州公共事業委員會提交請願書，要求委員會令愛迪生公司將該項目的剩餘5.3哩電纜埋入地下。指出，自該項目獲批以來，該市每年野火數量急劇增加。

請願書並指出，該市鄰近社區正在面臨空前的野火威脅，還引用了當地民選官員的聯署信。信中表示，將電纜地下化將明顯降低野火威脅，增加安全性。此外，電纜埋入地下後，如發生火災，空中消防作業將變得更加簡單，大大提高了消防固定翼飛機和直升機的工作效率。

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