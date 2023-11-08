北郡中文學校寫字比賽 呈現中文書法之美

北郡中文學校硬筆寫字比賽評審和籌備小組合影。（北郡中文學校）

聖地牙哥 「漢字文化節硬筆寫字比賽」頒獎典禮於10月28日在Black Mountain 初中舉行，本屆比賽根據學生年齡分為六個組別，共有75名學生踴躍報名參賽。比賽期間，參賽者們專注於書寫，筆劃工整，字跡清晰，呈現了中文書寫的藝術之美。

本屆硬筆寫字比賽分為幼稚組、初小組、初級組、中小組、中級組和高級組，各組產生前三名和優勝得獎者；邀請到3位僑界資深教育 人士擔任評審，包括王鑑平、馬良平和樓毅雄。3位評審指出，每週中文學校課程僅3小時，但學生們的優秀表現實屬難得，並鼓勵學生們持續精進寫字技巧，使字跡更加優美。同時，評審們強調漢字承載了中華文化的內涵，因此學習漢字不僅提高寫字技能，還有助於深入了解中華文化，一舉兩得。

北郡中文學校校長林玉惠指出，雖然進入數位時代，手寫字在某種程度上受到數位文字的取代。然而，透過手寫練習，仍然是擴展詞彙量的極佳方式。她鼓勵學生們繼續勤加練習，以提高中文詞彙量，堅信這是寶貴的學習過程。整體來說評審們與校長就是鼓勵大家繼續練習，有興趣學習、有興趣練習，字就會寫得越來越好。

經過評審嚴謹的評分和激烈的討論，得獎名單終於出爐，所有得獎者們的努力在這場比賽中得到了充分的肯定。同時，也鼓勵未獲獎的參賽者，繼續努力，再接再厲。希望所有參賽者能夠保持對中文學習的熱情，不斷精進寫字技巧，成為更卓越的中文學習者，為中華文化與優美的中文文字，傳承下去，並且發揚光大。