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FASCA橙縣分會美國總統志工獎頒獎禮

本報訊
FASCA橙縣分會11月5日在橙僑中心舉辦2023年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，美國總統志工獎金獎得獎青年文化大使合影。 (橙僑中心)
FASCA橙縣分會11月5日在橙僑中心舉辦2023年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，美國總統志工獎金獎得獎青年文化大使合影。 (橙僑中心)

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會2023年度「美國總統志工服務獎」頒獎典禮，11月5日在橙縣華僑文教服務中心舉行，授獎儀式由諮詢導師廖美惠主持，並解說美國總統志工獎(The President's Volunteer Service Award；PVSA)的意義及申請，今年金獎得獎者多達16位。

橙僑中心主任蕭蓓如應邀擔任頒獎人，她開場致詞表示，僑務委員會推動FASCA計畫13年來已培訓超過6000位青年志工，近年在東南亞地區成立分會成為跨國組織，是僑社有系統培訓僑青的重要組織。期望海外青年文化大使成為跨區交流夥伴，共同在就學就業領域連結僑青力量。

蕭蓓如並向在場青年文化大使介紹僑委會提供的頂尖及傑出入學獎學金計畫，頂尖僑生入學獎學金每學年為新台幣26萬元，採續領審核機制，4年共計新台幣104萬元。傑出僑生入學獎學金每學年新台幣10萬元，採續領審核機制，4年共計新台幣40萬元，以鼓勵傑出僑生來台申請大學。

當天得獎學青年文化大使家長應邀出席觀禮，得獎青年文化大使先後發表獲獎感言，並對父母、師長及組員一年來的支持，表達由衷感謝。金獎得獎青年文化大使林思語(Katally Lin)則簡報分享校外志工服務，包括參與2023年10月聯合國非政府組織The Working Group on Girls舉辦的「國際女孩日」線上論壇。參加Irvine Valley College社區大學支持殘障學生(DSPS)專案，擔任特教學生的伴讀，協助抄寫課堂筆記等經歷。她也參加 Madhatter Knits 為加護病房嬰孩編織毛帽。這些志工服務讓她學習付出的快樂，關懷社區也讓她有機會拓展生命寬度。

僑務委員暨諮詢導師張珮鑾感謝PPSEAWA 美西分會及FASCA橙縣分會家長共同贊助美國總統志工獎的申請。她鼓勵青年文化大使多參與主流社區活動，以文化軟實力行銷台灣，利用暑假報名返台海外青年英語服務營，參加Senior FASCA培訓掌握跨國交流學習機會。未來期許青年文化大使能傳承台美文化，連結國際非營利及非政府組織，成為推動僑務的新生力量。

FASCA橙縣分會美國總統志工銀獎及銅獎獲獎青年文化大使合影。右三至右五為僑務委...
FASCA橙縣分會美國總統志工銀獎及銅獎獲獎青年文化大使合影。右三至右五為僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蕭蓓如、諮詢導師廖美惠。 (橙僑中心)

橙縣 東南亞 就業

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