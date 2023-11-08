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亞裔男涉嫌謀殺逃亡 LAPD通緝公布照片

記者邵敏／洛杉磯即時報導
38歲的嫌犯森薩文(Savin Seng)，涉嫌因口角糾紛謀殺他人。（LAPD）
38歲的嫌犯森薩文(Savin Seng)，涉嫌因口角糾紛謀殺他人。（LAPD）

洛杉磯市北山（North Hills）一家脫衣舞俱樂部 (Strip club)，去年曾發生一起致命槍擊案件。槍手逃亡至今已有一年多，警方日前公佈嫌疑人亞裔男子森薩文(Savin Seng，音譯)的照片，呼籲公眾幫助尋找，當局指出此人攜帶致命武器，非常危險，正在全力通緝。

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，38歲的嫌疑犯森薩文，涉嫌謀殺20歲的受害者Gabriel Isiguzo。槍擊事件發生在2022年3月7日凌晨2時左右，案發地點位於北山 Synn 紳士俱樂部（Gentlemen’s Club）外面，具體地址是北塞普爾韋達大道（North Sepulveda Boulevard）8300號街區。

調查顯示，受害者Isiguzo當時正在接脫衣舞俱樂部工作的女友，他在停車場與嫌犯森薩文發生口角爭執。警方稱，森薩文開槍射擊對方，之後駕駛一輛2017年黑色本田雅閣（Honda Accord）逃離現場。

槍案發生後，任務區（Mission Area）的巡邏人員趕到現場，發現Isiguzo明顯受了槍傷，他立即被醫護人員送往醫院，但傷重不治。洛杉磯縣地方檢察官辦公室2022年3月30日，對在逃的嫌犯提起謀殺罪指控。

案發至今已經一年多，死者的母親表示，家人、朋友仍然很懷念Isiguzo，說他經常為社區服務，在教會裡很活躍，受到許多人的喜愛。母親特別指出，嫌犯至今仍在逃亡。

根據描述，嫌犯森薩文是一名柬埔寨男子，身高5呎8吋，體重160磅，手臂和身體上有多個紋身，警方稱，他攜帶致命武器，非常危險。任何有相關資訊的人可以撥打818-374 -9550，聯繫洛市警局山谷分局兇案組（LAPD Valley Bureau Homicide）警官Gutierrez，民眾也可以致電1-877-527-3247；如需匿名舉報，可致電洛杉磯地區滅罪熱線1-800-222-8477，或訪問lacrimestoppers.org。

洛杉磯 槍擊 亞裔

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