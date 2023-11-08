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洛縣警局4僱員 1天內相繼自殺

洛杉磯訊
LASD發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。（取自NBC4截圖）
LASD發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。（取自NBC4截圖）

洛杉磯縣警察局（LASD）7日發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。 警方目前尚未公佈更多死亡細節，也未表明自殺事件之間是否存在聯繫。

據消息人士稱，6日（周一）上午約10時30分，第一名受害者在縣屬地瓦倫西亞（Valencia）被發現，他是擁有25年職業生涯的指揮官Darren Harris，其屍體於6日早上在家中被發現，死於自殺性槍傷。中午過後，警局在退休警佐霍夫蘭(Greg Hovland) 的石英山(Quartz Hill) 家中發現了他的屍體。日落後不久，另一名員工被發現死在史蒂文森牧場的一處住所。 7日上午 7 點 30 分，報告了第四起死亡事件，當時警局兇殺案探員前往波莫納(Pomona)的一家醫院，另一名員工自殺身亡。

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）透過新聞稿表示：「得知這些死亡事件後，我們感到非常震驚，整個部門的情緒受到了衝擊，我們正在努力應對我們部門大家庭中不僅是一位， 而是四位深受愛戴的現職和退休成員的去世。」

另據聖塔克拉利塔谷信報（The Signal）報導，LASD消息人士稱，死於史蒂文森牧場的受害者是一名60歲的女子，在縣屬地卡斯泰克的Pitchess拘留中心任監護助理。 另一名7日上午死亡的受害者在Pitchess監獄最高安全區域的北縣懲教所工作。

LASD新聞稿指出，兇殺組和洛杉磯縣法醫正在對這四起死亡事件進行調查。

LASD表示，其心理服務與健康支持部門正在向四名受害者的家人提供支持和資源。 該部門呼籲任何認識正在與心理健康問題或自殺念頭作鬥爭的民眾，撥打988撥打全國心理健康危機熱線尋求專業協助。

盧納表示，該部門「正在緊急探索減少工作壓力因素的途徑，以支持員工的工作和個人生活。」

LASD發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。...
LASD發表聲明稱，該部門的一名退休人員和三名現任員工在24小時內相繼自殺身亡。（取自unsplash）

退休 洛杉磯 心理健康

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