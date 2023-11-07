年末團圓季 亞裔長者接種疫苗防病毒

加州衛生廳傳染病學家潘靄醫師（Erica Pan）為年長者接種疫苗。(CDPH)

感恩節和諸多重要節日將至，在亞裔社區，接踵疫苗 仍然非常重要，因為能幫助減緩包括流感和COVID-19等冬季病毒的傳播。

從感恩節到農曆新年，這些重要節日對亞裔的心理和情感幸福至關重要。然而，即將到來的冬季是呼吸道病毒的高風險期，容易對身體脆弱者造成嚴重的健康風險。

加州公共衛生廳首席權益主任Rohan Radhakrishna博士表示「鼓勵具有高風險的人，優先考慮接種疫苗是非常重要的。年長者本身免疫力較低，如果他們又是三代同堂，會更容易接觸到病毒。孕婦也是高風險群，她們需要更好的保護，因為懷孕會增加嚴重疾病的風險。另外，患有慢性病或免疫系統受損的人也應該將接種疫苗視為首要事項」。

對抗呼吸道病毒引起的嚴重疾病、住院和死亡，疫苗仍然是最有效的工具之一。最新的COVID-19疫苗尤其重要，因為有助於防止COVID-19變種病毒引起的嚴重疾病。大多數人只需施打一劑，5歲以下的兒童至少需要2劑才能達到最佳保護。

大多數健康保險計畫均提供COVID-19疫苗，包括Medi-Cal和普通醫療保險 業者。未投保或保險不足的人，可以透過疾管局的Bridge Access計劃和兒童疫苗計劃，在縣衛生部或社區診所接種疫苗。免費的COVID-19檢測 和治療藥物也一併含括在內。

除了接種疫苗，其他預防措施也能保護家庭和社區，包括佩戴口罩、保持室內通風、保持手清潔、感到不適時待在家中，和進行流感和COVID-19檢測，如果檢測結果呈陽性，應尋求治療。