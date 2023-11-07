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南加橙縣老機庫毀於火災 二戰時服役美海軍

洛杉磯訊
橙縣托斯汀市的一場火災摧毀了一座在二戰時期使用過的飛機機庫。（NBC）
橙縣托斯汀市的一場火災摧毀了一座在二戰時期使用過的飛機機庫。（NBC）

11月7日凌晨，橙縣托斯汀市（Tustin）的一場火災摧毀了一座在二戰時期使用過的飛機機庫，該機庫和其所在的空軍基地是橙縣軍事歷史的重要組成部分。

根據當地消防部門的消息，火災發生在7日凌晨1時30分左右，發生在Valencia大道和Armstrong路附近，火焰從木製機庫的屋頂噴出，部分屋頂掉落在地上，消防隊員在機庫外進行滅火。好在機庫內通常是空的，因為有倒塌的威脅。

消防部門呼叫了一架直升機來幫助滅火，官員表示這項舉措非常難得一見。有關火災原因的詳細訊息尚未被公佈，目前沒有人員受傷的報告。

火災發生的地點是二戰時期用於存放飛機的機庫，該機庫有南北兩座，高17層，長1000多呎，寬300呎。據托斯汀機庫網站稱，這兩座機庫從過去到現在一直是有史以來最大的木製建築。

該機庫位於曾經的空軍基地，基地佔地近1600英畝，於1942年投入使用，半個世紀以來在海軍和海軍陸戰隊的航空領域發揮了重要作用。該空軍基地1999年被關閉。

根據NBC電視台的報導，托斯汀市一家餐廳業主卡戴珊 (Angie Kardashian) 表示，當她看著這座巨大建築的殘骸冒出黑煙時，她不禁淚流滿面。卡戴珊說，她的餐廳將為海軍陸戰隊和其家庭提供免費的感恩節大餐。

「我在這些機庫裡度過了很多時間，」卡戴珊在接受採訪時說到，「我和海軍陸戰隊一起爬上過機庫，我知道不應該這麼做。」

在現場，一名海軍陸戰隊員迪克森（Clay Dickson）在看到大火後也感慨萬千，他表示自己已經和一些海軍陸戰隊地同事交流了這起火災。「生活在東海岸的一些人甚至在我之前就得知了火災訊息，」迪克森指出，「他們也很傷心。」

「今天是悲傷的一天，」托斯汀市長倫巴德（Austin Lumbard）表示，「這些機庫的意義遠不止於建築物本身，許多人都曾在這個基地服役，或在機庫內工作過。它們是橙縣過去作為軍事社區的一部分，這並不是它應有的結局。」

該機庫分為南北兩座，失火的為北機庫，2013年10月，北機庫的屋頂在一場強烈風暴中受損。風暴過後，海軍加固了屋頂，但建築物仍然關閉。南機庫在此次火災中並未受損，目前專家正在評估其未來使用情況。

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