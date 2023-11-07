霸租575天終被趕走 洛杉磯「地獄租客」仍不罷休

被稱為洛杉磯「地獄租客 」的Elizabeth Hirschhorn，在布倫塢（Brentwood）豪宅中免費居住長達575天，終於在11月3日（周五）搬離，她在警察的監督下離去 ，但聲稱只是暫時離開，仍將努力重回這處住所。

11月3日，房東 Sacha Jovanovic看到幾名陌生男子在租客房間進進出出，隨即報警，後被證實是幫忙搬家的工人。當地媒體拍攝到「地獄租客」Hirschhorn，在警察的護送下離開這棟豪宅，她的所有物品都被拖到一輛白色貨車上。

據悉，這名「地獄租客」把自己的物品，搬到洛杉磯市中心一家設施齊全的長期住宿酒店。房東對此無法理解，「一個被曝光為詐騙租金 的人，竟然還能在洛杉磯繼續租房。美國社會的真正問題是，你可以犯法，只要不進監獄，就可以繼續禍害下一個人。」

55歲的房客Hirschhorn是哈佛大學畢業生，自2021年9月以來，她最初以租借Airbnb的名義，開始居住在這棟價值350萬元的豪宅中。合約到期後房客不願搬走，並在接下來的一年多霸租房子不再付租金，甚至提出房東需支付10萬元搬遷費。「地獄租客」的理由是房東違反法律，居住的ADU未獲得政府可以入住的批准，而且浴室也是在未經許可的情況下建造，她的律師稱，在這樣的情況下，不支付租金合理合法。

房東房客雙方鬧上法庭，開始長達18個月的起訴拉鋸戰。房東對房客下達驅逐令，但被一名法官以該市租金穩定條例為由阻止，此後房東繼續提出拖欠租金索賠；而房客則以15項違法行為指控房東，指控對方疏忽、妨害、故意造成精神困擾、非法商業行為、違反洛杉磯縣新冠疫情租客保護條例。

雙方互持己見，判決僵持不下，房客最終在3日這天選擇離去。房東律師指出，在「地獄租客」離開後，他們立即更換門鎖，房東認為，房客現在選擇離去，這是一種自願遺棄住所的行為，因此宣布重新奪回房屋的所有權。但對方律師對此舉表示操之過急，因為房客聲稱自己將繼續進行法律訴訟，計劃有一天還會再回來。

11月6日（周一），房東律師向洛杉磯縣高等法院提交房客搬離的通知，法官批准駁回驅逐案件的請求，但針對房客的損害賠償案件仍在進行中。根據先前的和解方案，「地獄租客」要求房東支付10萬元搬遷費，由於這起案例中，房客已經在住處居住六個月，符合洛杉磯通過的保護租客條例，房東需要合法理由才能驅逐房客，如果沒有合法理由，房東就要為房客支付搬遷補助費。

據相關報道，「地獄租客」Hirschhorn曾在加州灣區發生過類似租房糾紛，因為轉租其他租戶的房間，沒有與原房東簽訂租房合同，Hirschhorn拒絕支付租金，免費居住長達18 個月，案件最後達成和解。此外，她還與AMEX信用卡公司就一張1萬9000元的帳單進行法律訴訟，後在2022年3月敗訴。