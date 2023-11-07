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安大略機場新技術 縮短國際旅客驗關時間

安大略訊
安大略機場。（官網）
安大略機場。（官網）

加州安大略國際機場（ONT）最近引入了一項新自動化技術，使得抵達機場的國際旅客檢查等候時間大大縮減。據悉，2023年前8個月，到達或離開安大略機場的國際旅客人數增長了一倍多，接近26萬人。

這套簡化入境（Simplified Arrival）流程由美國海關及邊境保護局（CBP）負責運作，利用面部生物識別技術來自動完成入境所需檢查，提供一個無接觸檢查體驗，簡化了國際到達流程。

安大略國際機場管理局首席執行官埃爾卡迪（Atif Elkadi）表示：「安大略機場與CBP合作，為到達的國際旅客提供更為便利旅行體驗，同時強化檢查過程安全性。隨著機場擴大國際旅行選項，簡化入境將在提供更快速和安全的檢查過程方面發揮重要作用。」

所謂簡化入境就是乘客按照規定，在驗證身分的時間和地點使用生物識別面部比對流程。國際旅客到達機場，CBP的生物識別面部比對流程將比對旅客的新照片與旅客已提供的高清晰照片，例如護照和簽證照片。這個過程僅需幾秒鐘。

此外，先前到達過美國的外國旅客通常不再需要提供指紋，因為他們的身分將通過無接觸的面部比對流程得以確認。那些不需要提供生物識別信息且希望選擇退出新的生物識別流程的美國公民和外國國民，可在接近檢查點時通知CBP工作人員。這些旅客將需要提供有效的旅行文件給CBP工作人員檢查，並按照進入美國的現有要求進行處理。

長期以來，CBP一直負有聯邦授權的義務，對非美國公民的入境和出境記錄進行生物識別記錄，並一直在全美各地的國際機場推出簡化入境流程，進一步提升通往美國的入境安全性並加以技術升級。

洛杉磯地區CBP負責人戴維斯（Cheryl M. Davies）表示，簡化入境是一個安全、高效且直觀的流程，為抵達美國的旅客提供更新體驗。這項技術準確可靠，既驗證乘客身分，同時保護所有旅客的隱私。

安大略機場國際旅客數量近年迅速增加，尤其飛往台灣、墨西哥和中美洲的直飛國際航班旅客數量持續創新紀錄。

CBP 美國公民 加州

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