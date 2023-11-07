好萊塢男蹓狗遇三匪 槍指頭搶走鬥牛犬

好萊塢居民Justin Garcia向媒體訴說他被搶走一隻英國鬥牛犬。（KTLA）

南加州 西好萊塢 （West Hollywood）一名男子6日晚遛狗時遭遇搶劫，他被搶匪用槍指著頭，手中牽著的英國鬥牛犬被搶走。

根據KTLA電視台報導，這名男子名叫Justin Garcia，當晚11時45分在居住的公寓外遛狗。他的狗是一隻英國鬥牛犬，名叫Capone。當他去停在街上的車內取一些東西時遭遇了搶劫。

Justin Garcia說，當時有三名蒙面持槍搶匪，從一輛黑色吉普車中跳下來，拿槍指著他說，「給我狗，否則你就得死。」

其中一名歹徒將狗狗帶上吉普車後座，另一人洗劫了Justin Garcia的車，將其物品翻了個底朝天，不過Justin Garcia只損失了一枚舊勳章，車內有一卷現金沒有被搶。

歹徒得手後開車加速逃離，Justin Garcia想要追上他們，但沒成功。

Justin Garcia和女友竭盡全力尋找狗狗，他們在附近開車找尋，希望歹徒能在路邊將狗狗放走。

Capone是一隻三色英國鬥牛犬，1歲10個月大，重約50磅。Justin Garcia說，牠是「見過的最甜、最友好的狗。」「我真的很擔心。牠不僅是我的家人和我生活的一部分，也是支撐我精神的動物伴侶。」

目前警方正在調查該案。