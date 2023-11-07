南加親以親巴示威起衝突 猶太男遭鈍器擊頭死亡

69 歲的南加州千橡市居民保羅·凱斯勒 (Paul Kessler)5日參加親以色列、親巴勒斯坦抗議活動，因爭吵衝突導致頭部重擊倒地死亡。（推特圖片）

南加州千橡市5日兩派舉行親以色列 、親巴勒斯坦 的示威活動，一名猶太 男子因爭吵而死亡。受害者名叫保羅·凱斯勒 (Paul Kessler)，今年69 歲，他來自千橡市，被發現時頭部受傷，送往醫院後6日宣告死亡。范杜拉縣（Ventura County）法醫檢定，該男子的死亡為他殺，死因是鈍器擊中頭部受傷。

當局稱，千橡市5日下午舉行親以色列和親巴勒斯坦示威發生衝突，一名猶太男子在活動現場摔倒撞到頭部，6日宣告死亡。事件發生在5日下午3點20分左右，地點在Westlake大道和Thousand Oaks 大道交叉口，當時有兩場示威活動在那裡舉行。

受害者是來自千橡市的69歲的凱斯勒，他在與一名或多名親巴抗議者發生肢體衝突向後摔倒，頭部撞到地上受傷。

警方表示，目擊者稱，死者與親巴抗議者發生肢體衝突，在爭吵期間，凱斯勒向後摔倒，頭撞在地上。

大洛杉磯猶太聯合會（The Jewish Federation of Greater Los Angeles）表示，凱斯勒是猶太人，他的頭部被一名親巴勒斯坦示威者拿著的擴音器擊中。警方沒有立即證實這些細節，但在7日上午召開新聞發布會。

千橡市附近Westlake村Ner Simcha寺廟的巴克萊(Rabbi Michael Barclay)，敦促人們不要對所發生的事情草率下結論，警方也保持謹慎，希望不要讓此事成為引發地獄的火花。

自從上個月以色列和哈馬斯爆發戰爭以來，世界各地都舉行抗議活動。 哈馬斯恐怖分子因入侵以色列並殺害和綁架平民而受到譴責，而以色列則被指控肆意轟炸，造成加薩許多平民死亡。