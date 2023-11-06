感受到了嗎？星巴克一直「悄悄」在漲價

星巴克將從2024年1月起，調漲員工薪資。（取材自星巴克官網）

咖啡 是許多人日常生活必不可少的飲品，上班路上順道點一杯星巴克 ，是很多民眾的習慣。不過近幾個月，有越來越多民眾抱怨，買一杯星巴克好像變貴。事實上，近幾個月，星巴克「悄悄」調漲許多飲品價格；部分漲幅達到4%，有店員表示，漲價不只發生在加州 ，而是全美一起漲。

以中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵為例，今年8月時，售價為4.75元。而如今同樣飲品，漲至4.95元，漲幅約4.2%。大杯（Venti）20盎司的咖啡拿鐵則從5.25元漲至5.45元，漲幅約3.8%；此外，星巴克頗受歡迎的另一款飲品黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmilk shaken espresso）的中杯價格，8月時為6.25元，如今同等飲品的售價為6.45元，漲幅3.2%。

中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵，今年8月時，售價為4.75元。如今漲至4.95元，漲幅約4.2%。（記者王若然製圖） 星巴克頗受歡迎的黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmilk shaken espresso）的中杯價格，8月時為6.25元，如今售價為6.45元，漲幅3.2%。（記者王若然製圖）

除此之外，還有民眾反應冰咖啡、冷萃咖啡、摩卡等飲品都有調漲。有民眾指出，最小杯（short）8盎司的摩卡如今居然賣4.85元，實在是很貴。

根據一位南加星巴克店員，星巴克的飲品近日普遍都有漲價，但並不清楚確切是從何時開始漲的。她說最近幾周開始，有很多顧客提出對價格的異議，因此大概是最近一兩周調漲價格。她還透露，這次漲價並不是針對加州，而是全國性的。

不過星巴克也有部分飲品沒有漲價，例如中杯的橄欖油手搖冰咖啡（Oleato Iced Shaken Espresso）8月時價格為6.75元，如今價格沒變。

面對本次價格上漲，星巴克沒有對外說明詳情。一些對價格不敏感的消費者，甚至未察覺具體的價格漲幅，只是在不知不覺間，感覺買一杯咖啡，好像越來越貴。對於星巴克漲價，Reddit的網友評論，星巴克基本每個季度，都會調漲價格，不過這種說法沒有得到星巴克證實。

星巴克11月6日宣布，將在2024年1月1日起，為僱員漲薪至少3%。星巴克發言人接受福斯新聞（FOX）採訪時表示，調漲員工薪資，不會造成飲品價格上漲。

值得注意的是，此前為因應加州速食店將自明年4月起調漲員工最低時薪至20元，麥當勞和墨西哥料理連鎖店Chipotle表示，將在明年提高在加州販售的食品價格。

星巴克早在2021至2022年，就有過多次漲價。根據哥倫比亞廣播網(CBS)2022年2月的一篇報導，星巴克自2021年10月至2022年2月，共有過三次漲價。以一大杯（Venti）的咖啡為例，2021年其價格為2.45元，2022年2月時，價格上漲為2.95元；而2023年11月，同款咖啡要4.75元。美聯社報導，星巴克在2022年價格漲幅6%。當時星巴克發言人將漲價歸咎於疫情導致的供應鏈混亂，以及全國性通貨膨脹。

雖然星巴克價格上漲，但民眾依然買單。今年7月至9月間，星巴克收入（revenue）增長11%，達94億元，2022至2023財年，其收入相比上一個財年，增長11.6%至359億元。