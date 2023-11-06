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洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

洛杉磯訊
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

兩名持槍入室竊賊，11月4日晚闖入洛杉磯市城中區（downtown LA）富人區作案。有勇敢的屋主拔槍反擊，在槍戰中打跑盜竊者，令他們空手而逃。

（視頻素材源自：屋主監控、ABC電視台；記者子為後製）

根據房屋監控畫面，11月4日晚7時30分左右，當男屋主走進房屋前門時，一名持槍且蒙面的嫌犯衝向他。屋主隨後掏槍自衛，與入侵者發生槍戰。

該男屋主接受ABC電視台採訪時表示，「我猜犯罪團伙打算入屋，家裡有一個五個月大的嬰兒、我的妻子和一名保姆，我絕不能讓他們進來。」該男屋主表示，他有為家人而死的信念和勇氣。

根據監控畫面，男屋主走到房屋前門拿鑰匙，此時兩名嫌犯越過大門，接著一名嫌犯跑到前門，房主立即丟掉拿在手裡的茶，拔出槍開始射擊。

男屋主說，「我突然感覺到有人跑到我身後，把手槍抵在我的背上，然後有人跑了過來。」當槍聲響起時，嫌犯們開始四散，其中一人開火還擊，並跳過側柵欄，另一名嫌犯則跳過前門逃跑。

襲擊發生後，屋主一家向洛杉磯市警局報警。男屋主指出，「這些人被抓只是時間問題，他們應該在入獄前找一份新工作。」

屋主勇敢與嫌犯槍戰的監控影片，被發布到網路後，不少網友對男屋主表示讚許，認為他勇敢地保護家庭。有部分網友在評論區探討槍枝問題，認為正因男屋主有槍，才能有效地自衛反擊；另一部分網友則覺得，如果槍枝管控的法律足夠完善，嫌犯也不會有槍，類似的危險情況不會發生。

洛杉磯

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