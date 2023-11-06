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Tyson召回3萬磅冷凍雞塊 內含金屬碎片 有人嘴被割傷

記者趙健／洛杉磯市即時報導
泰森食品4日宣布召回約3萬磅冷凍熟雞塊「Fun Nuggets」。（取自Tyson Foods網站）
泰森食品4日宣布召回約3萬磅冷凍熟雞塊「Fun Nuggets」。（取自Tyson Foods網站）

知名肉類加工食品生產商泰森（Tyson Foods）4日宣布，召回約3萬磅名為「Fun Nuggets」的冷凍熟雞塊，原因是一些消費者投訴在產品中發現金屬碎片。 美國農業部食品安全檢驗局(FSIS) 表示，已收到食用該產品相關的輕微口腔損傷報告。

此次召回的產品，是9月5日生產的恐龍形狀「Fun Nuggets」，雞塊以29盎司的塑膠袋包裝出售，標籤為「完全煮熟的趣味雞塊」，最佳使用日期至2024年9月4日。 此產品包裝背面顯示的產品編號為P-7211，批號為2483BRV0207、2483BRV0208、2483BRV0209和2483BRV0210。

泰森在召回聲明中表示，少數消費者在產品中發現小而柔韌的金屬碎片，出於謹慎考慮，公司決定召回這些產品。

FSIS稱，該產品已運往阿拉巴馬州加州、伊利諾伊州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州、田納西州、弗吉尼亞州和威斯康星州等多地經銷商，再轉銷至當地零售商。

FSIS提醒已購買該產品的消費者，將產品丟棄或退回購買地點，不要繼續食用。

泰森表示，購買受影響產品的消費者「應剪下包裝上的UPC和日期代碼，丟棄產品後致電或發送短信1-855-382-3101，進行後續補償處理」

俄亥俄州 阿拉巴馬州 加州

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