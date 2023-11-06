洛城劫匪製造車禍搶劫 受害者是香港珠寶商

四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（取材自社群視頻截圖）

震驚南加州 的10號公路劫匪故意造車禍搶劫案，近日被爆新內幕。根據KTLA電視台的報導，劫匪搶劫的是被害人車內的珠寶，而受害人是來自香港 的華人珠寶商，他在案發一天後就離開美國。截至11月6日，劫匪仍然在逃。

10月24日（周二），洛杉磯 10號公路發生驚人一幕，如同電影情節上演。當天下午約1時30分，在10號公路東向行駛，靠近Arlington Avenue的路段上，一輛黑色Dodge Caravan廂型車故意撞向一輛黑色的愛快羅密歐（Alfa Romeo）豪華轎車，將其逼停至高速路邊。期間一輛福特Mustang轎車也被車禍波及。

路過車輛錄製的案發視頻顯示，愛快羅密歐轎車在事故後嚴重損壞，車輛引擎冒著黑煙。一名身穿黑色衣服的亞裔男跪在損毀的轎車旁，雙手舉過頭頂。Dodge Caravan廂型車中走出至少四名蒙面劫匪，他們穿著深色衣服和連帽運動衫，跑向被撞的愛快羅密歐轎車，從車內搶奪物品。

加州高速公路巡警局（CHP）確信，這是劫匪故意製造車禍，而進行的搶劫案。起初警方研判劫匪是持槍搶劫，但調查後發現，劫匪拿的是榔頭與撬棍。搶劫得手後，劫匪搭乘一輛白色Chevrolet Malibu逃離，將黑色Dodge Caravan廂型車遺棄在現場。

根據KTLA從CHP獲得的消息，受害人為來自香港，他是一名珠寶商，案發時在洛杉磯談生意。案發後第二天，他就離開美國。截至11月6日，該案劫匪仍然在逃。

紀錄案發過程的影片迅速在網路上發酵，引發洛杉磯地區執法機關的高度重視。洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）在X上轉發這則視頻。摩爾說，「CHP正在積極調查這起兇殘的搶案，LAPD的調查員也在幫忙，我們一定要將罪犯抓捕歸案。」

有本案線索的民眾，請致電1-800-835-5247，與加州高速公路巡警局聯繫。