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2美人調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

記者楊青／阿罕布拉即時報導
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

阿罕布拉有盜賊在光天化日之下闖入華人店家辦公室行竊，竊賊裝扮成母女檔客人，以詢問和採購藉口、聲東擊西將店員分散，然後第三人趁商家分散和忙亂中進入經理辦公室行竊，前後不到兩分鐘洗劫店家當日銷售現金、信用卡、工人酬勞支票和購物卡等，若無其事逃離現場。

位於阿罕布拉山谷大道與Stoneman路交界的漢美足浴用品批發總店4日提供的現場監視錄像顯示，3日下午2點半左右，兩名中東人模樣的女子走進店中，一人戴口罩，看上去50多歲，另一人30歲左右，面容清麗，神情和對話看上去是母女關係的樣子。兩人進門後，一會兒摸摸這個，一會兒問問那個，一會兒在按摩椅上坐下試試，神情輕鬆。但隨後，兩人逐漸走往店鋪中不同的方向，並且不斷向店員詢問。不一會，一名戴著棒球帽和口罩的中年男子進入店鋪，男子目測250磅左右，中等身高，手中拿著一個盒子，看起來像是要來辦公接洽的樣子，男子一邊手拿電話，一邊進入店家經理辦公室。

從錄像上看，此時母女兩正在商店内不同的區域向店員探詢，男子則開始在辦公室翻看抽屜。在拿到一個裝有東西的信封後，男子一度趕緊離開辦公桌走到辦公室内側；但講一下電話後，他重新回到辦公室桌前繼續翻抽屜，直到拿到另外一包東西走出辦公室，並很快離開足浴用品批發店。男子走後，兩名女子也很快離開現場，整個過程不到兩分鐘。

商家負責人Fernando劉表示，三人走後，經理人員回到辦公室，才發現抽屜已被人翻過。調看安全監控，才發現兩女一男合夥盜竊，他們存放在辦公室抽屜的當天上午的營業額、正準備發給工人的兩周的報酬、購物卡等等全都不翼而飛。除現金和支票外，盜賊還盜走了多支電槍。

在兩名女子分別拖住店員的同時，一名男子進入經理辦公室行竊。（圖：店家提供）
在兩名女子分別拖住店員的同時，一名男子進入經理辦公室行竊。（圖：店家提供）

Fernando劉表示，盜竊發生時，正是午後店裡員工較少的時候，當時三位員工上班，店中有多位客人。盜賊看似使用分散店員的方式伺機下手行竊。他表示，兩名女子一直左問右問，但最後始終沒有購買任何東西。他和他的員工事後從監視錄像上發現，先進門的年輕女子整個過程幾乎一直在手機上，而行盜的男子也一直在手機上，推算兩人在整個過程中一直保持通話，女的一邊拖住店員，一邊向男子報告店内情況，讓其能有時間作案。他表示，由於當時兩名女子除用英語和店員交流外，女子講電話時卻使用的是店員聽不懂的另外一種語言，所以當時店員並不知道她在講什麼，也不知道店裡正發生什麼情況。

該店家之前也發生極其類似大白天被盜事件，Fernando劉說，當時三個中東模樣的一對男女和一個年長者扮成一家人，年長者和男子分別要求店員帶去不同的地方看貨，女子趁機闖入經理辦公室行竊，數十秒内盜走大量現金。似乎知道店家到處都安裝有攝像監視裝置，行竊女子下手時彎下腰，貓型行走。

更多案件相關報導，請見11月6日的洛杉磯世界日報。

兩名中東地區模樣的女子走進店中，1人戴口罩，看上去50多歲，另1人30歲左右，面...
兩名中東地區模樣的女子走進店中，1人戴口罩，看上去50多歲，另1人30歲左右，面容清麗，神情和對話看上去是母女關係的樣子。（圖：店家提供）

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