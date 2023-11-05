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藏毒手法五花八門 CBP繳獲300萬元毒品

記者張宏/洛杉磯即時報導
CBP日前在Tecate貨運設施發現一批裝飾陶罐中藏有價值340萬元大麻。（CBP提供）
CBP日前在Tecate貨運設施發現一批裝飾陶罐中藏有價值340萬元大麻。（CBP提供）

毒販走私毒品手法五花八門，藏毒陶瓷、瓦罐或找18歲少女做幌子，奈何都逃脫不掉K-9警犬的靈敏嗅覺和美國海關的火眼金睛。美國海關和邊境保護局（CBP）日前先後繳獲兩起毒品走私，價值數百萬元。

CBP日前在Tecate貨運設施發現一批裝飾陶罐中，藏有價值340萬元大麻。在10月27日上午8時49分左右，CBP官員遇到一名53歲男性，他駕駛一輛商用牽引拖車，車上運輸貨物看起來像是裝飾過的黏土花盆。

CBP官員將其牽引拖車和貨物送至二次檢查區域，進行進一步檢查。使用非侵入式掃描技術，CBP警員發現貨物中有異常，並從中提取132個可疑包裹。 經檢測，包裹內的物品為大麻，總重量為1719.16磅。

無獨有偶，10月21日上午，El Centro邊境巡邏人員逮捕一名試圖走私芬太尼的女性，她走私的芬太尼總重為14.54磅，估價接近16萬5000元。

事件發生在10月21日上午9時35分，一輛紅色轎車駛近CBP的8號公路移民檢查站。 K-9警犬對車輛外部進行嗅探，向後行李箱發出警報。

司機稱他是一名共乘車司機，為18歲的女乘客提供交通服務，該女乘客是美國公民。進一步檢查後，CBP警員發現11個透明塑膠袋，每個塑膠袋中都裝有藍色藥丸。 經檢測，這些藥丸含芬太尼。 這些塑膠袋都是在女乘客的旅行袋發現，她已被移交緝毒局進行進一步調查。

18歲少女試圖用行李箱走私芬太尼未遂。（CBP提供）
18歲少女試圖用行李箱走私芬太尼未遂。（CBP提供）

CBP 檢測 大麻

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