亞裔醫療中心聯手 為長者接種新版疫苗

全美亞太裔耆老中心（簡稱 NAPCA）聯合基督教角聲醫療中心31日為社區長者免費接種COVID-19疫苗。（記者張宏／攝影）

全美亞太裔耆老中心（簡稱 NAPCA）聯合基督教角聲醫療中心，31日在艾爾蒙地（El Monte）為社區長者免費接種COVID-19疫苗，現場有百餘名長者參加疫苗接種。主辦方呼籲長者為自身和家人健康，應及時接種最新疫苗。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席致詞，感謝NAPCA長期為社區长者提供多元服務和健康保險諮詢服務，沒有這類服務，長者尤其是華裔很難面對保險的變化和選擇。現在全美80%美國人接種至少一劑疫苗，其中95%長者至少注射一劑疫苗。更多人接種疫苗意味著更少住院率和死亡，要結束疫情 威脅要提高注射比率，提倡有需要的人接種疫苗。同時也提醒長者關注紅藍卡12月7日的截止日期，及2024年1月31日截止的平價醫療法案。

NAPCA的主席兼首席執行官Clayton Fong表示，耆老中心已獲得國家老年委員會（NCOA）頒發的COVID-19和流感疫苗 接種計畫資助。該計畫得到美國衛生部社區生活管理局經費支持。鑒於公共健康有關的擔憂及流感和COVID-19疫苗的重要性，NAPCA決心確保每個人都有機會接種最新疫苗，保護他們自己和所在社區。

每年流感疫苗接種季通常從9月持續至12月，各年齡段的人都應接種流感疫苗預防感染流感病毒。流感疫苗仍然是最有效阻止傳播、預防重症，並最終拯救生命方式之一。最新的COVID-19疫苗已在9月獲批並投放市場，鼓勵年長者每年接種COVID-19疫苗預防嚴重疾病。最容易感染並患重症的人群年齡一般在65歲以上，或患有哮喘、糖尿病、心臟病和肺部疾病等。如果民眾年齡在65至74歲之間，感染後住院的風險比年輕人高36倍。年齡越大，風險越高。