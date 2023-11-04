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好市多YAMAHA鋼琴大促 價格超便宜 錯過再等一年

記者金維多/洛杉磯即時報導
好市多YAMAHA鋼琴促銷活動在南加持續進行中。（記者金維多/攝影）
好市多YAMAHA鋼琴促銷活動在南加持續進行中。（記者金維多/攝影）

好市多YAMAHA鋼琴促銷活動（Special Sales Event）本周在南加工業市（City of Industry）持續進行中，對於想入手新鋼琴的民眾來說，好市多的優惠折扣無疑最具吸引力，無論是電鋼琴、立式鋼琴還是三角鋼琴，都有著不錯的性價比。

活動展區的位置十分顯眼，位於進門主通道的電子產品區域一側，現場擺放著電鋼琴和鋼琴樣品，可供民眾試彈，一台三角鋼琴更是設置了自動彈琴功能展示音色，不少感興趣的民眾也在該區域逗留許久。

活動銷售MAZ表示，YAMAHA鋼琴的促銷活動在好市多通常一年一次，而這一次也是疫情之後時隔3年重回南加好市多，活動期間所有鋼琴的價格都是市場上目前能買到的最低價。

本次活動主推的立式鋼琴是B2和B3型號，好市多價格分別是5399元和6599元，而原價分別要7299元和9099元。眾所周知，YAMAHA最暢銷入門級立式鋼琴是U1，而B3就是U1的平價替代品，只不過B3是印尼產的，聲音偏柔和，而U1是日本產，聲音偏清脆，相對來說B系列的價格會便宜許多，U系列的保值率會更高，但是在材質和工藝上都是相似的。而B2相對B3體型更輕便一些，更加適合音樂工作室使用。

如果預算有限，可以考慮入手電鋼琴，比如CLP系列的專業電鋼琴，其手感和音色都已經可以做到和真鋼琴相近。CLP 735和CLP 745的本次活動價格分別是2299元和2999元，非常適合小朋友學習使用。

好市多對不同型號的鋼琴和電鋼琴都提供了不錯的優惠力度。（記者金維多/攝影）
好市多對不同型號的鋼琴和電鋼琴都提供了不錯的優惠力度。（記者金維多/攝影）

MAZ表示，這次活動對於鋼琴的保修期是10年，電鋼琴的保修期是5年。不同種類的鋼琴運送費在250元到475元不等（運送費可議價，也可去指定門店自提），運送服務包含了免費組裝，鋼琴可以加送一次免費調音，一般2周後會有專業調音師上門服務。

此外MAZ還透露，只要購買YAMAHA鋼琴的民眾，之後可以享受以舊換新的福利。如果民眾想要升級鋼琴，比如從B2升級到B3，只要補中間的差價就可隨時更換，但是不能降級。

根據好市多官網公告，工業市好市多的活動時間為10月27日至11月5日，如果民眾錯過了，南加地區之後還會在拉昆塔（La Quinta）、爾灣（Irvine）、托倫斯（Torrance）的好市多持續展開，民眾可以根據自身需求購買性價比高的鋼琴。

南加地區好市多YAMAHA鋼琴促銷活動一直從10月持續到明年1月。（好市多官網截...
南加地區好市多YAMAHA鋼琴促銷活動一直從10月持續到明年1月。（好市多官網截圖）

好市多 南加 工業市

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