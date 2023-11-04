洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈

洛杉磯市北嶺區發生一起慘烈車禍，一名休班的洛市警員在車禍中喪生。（ABC7電台）

洛杉磯 市北嶺（Northridge）地區4日清晨發生一起兩車相撞的慘烈事故，導致兩人死亡，其中一人為洛杉磯市警員Darrell Cunningham，當時他並不在上班時間。

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）4日上午召開記者會表示，當時有一輛車闖紅燈，車速超過100哩，導致這起車禍的發生。駕駛這輛車的是一名20歲年輕人，車輛為四門寶馬黑色轎車。他以駕車謀殺罪被拘捕。摩爾表示，肇事者當時是飲酒駕駛。

身亡的洛杉磯市警員Darrell Cunningham當時開著一輛白色Infinity轎車，前座的副駕駛乘客也在這場車禍中死亡。當時後座還載有一位聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警局警員，他身受重傷，在醫院接受救治。

根據洛杉磯消防局發言人Margaret Stewart，案發地點位於18101 W. Roscoe Blvd.，靠近Lindley街的交叉口位置，具體時間為1時19分。消防員趕到現場後，發現有三人被困車內，一輛車撞在大樓上，一個消防栓被損壞。

消防員宣布，被撞車輛的駕車警員和副駕人員當場死亡。消防員將另外兩人從車中救出，送往醫院，包括BMW的司機。

摩爾介紹，身亡的洛杉磯警員從警不到五年，他有一位未婚妻，兩個兒子，一個三歲一個六歲。他生前就職於西洛杉磯分局。