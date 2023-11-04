我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

睡前2小時服3毫克 褪黑激素助好眠

洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈

洛杉磯訊
洛杉磯市北嶺區發生一起慘烈車禍，一名休班的洛市警員在車禍中喪生。（ABC7電台）
洛杉磯市北嶺區發生一起慘烈車禍，一名休班的洛市警員在車禍中喪生。（ABC7電台）

洛杉磯市北嶺（Northridge）地區4日清晨發生一起兩車相撞的慘烈事故，導致兩人死亡，其中一人為洛杉磯市警員Darrell Cunningham，當時他並不在上班時間。

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）4日上午召開記者會表示，當時有一輛車闖紅燈，車速超過100哩，導致這起車禍的發生。駕駛這輛車的是一名20歲年輕人，車輛為四門寶馬黑色轎車。他以駕車謀殺罪被拘捕。摩爾表示，肇事者當時是飲酒駕駛。

身亡的洛杉磯市警員Darrell Cunningham當時開著一輛白色Infinity轎車，前座的副駕駛乘客也在這場車禍中死亡。當時後座還載有一位聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警局警員，他身受重傷，在醫院接受救治。

根據洛杉磯消防局發言人Margaret Stewart，案發地點位於18101 W. Roscoe Blvd.，靠近Lindley街的交叉口位置，具體時間為1時19分。消防員趕到現場後，發現有三人被困車內，一輛車撞在大樓上，一個消防栓被損壞。

消防員宣布，被撞車輛的駕車警員和副駕人員當場死亡。消防員將另外兩人從車中救出，送往醫院，包括BMW的司機。

摩爾介紹，身亡的洛杉磯警員從警不到五年，他有一位未婚妻，兩個兒子，一個三歲一個六歲。他生前就職於西洛杉磯分局。

洛杉磯

上一則

華生為主天普市高中女排 勇奪南加第五賽區冠軍

延伸閱讀

洛市行政效率差原來是沒人 職缺高達7000個

洛市行政效率差原來是沒人 職缺高達7000個
「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊

「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊
加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員

加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員
加州州議員Carrillo酒駕被捕 想選洛市議員取代梁家訓

加州州議員Carrillo酒駕被捕 想選洛市議員取代梁家訓
洛市范奈斯高中 打群架3人刺傷

洛市范奈斯高中 打群架3人刺傷
洛市凌晨兩藥店被盜 揮刀起腳破門偷毒

洛市凌晨兩藥店被盜 揮刀起腳破門偷毒

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心
北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡
訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光