華生為主天普市高中女排 勇奪南加第五賽區冠軍

贏得冠軍後，球員們興奮地聚在一起大合影。這個特別的時刻是團隊努力奮鬥的結果，也是對她們奮鬥的嘉獎。（記者張庭瑜/攝影）

以華裔 生為主的天普 市（Temple city）高中女子排球隊，11月3日（週五）在2023年加州 校際聯合會（CIF）女子排球錦標賽上，直落三局擊敗勁敵蘭喬基督教高中（Rancho Christian High School），在睽違21年後再度捧起CIF南加第五區（CIF-SS Division 5）冠軍匾牌。華裔主力隊員于泰勒（Taylor yu，音譯）已被史丹福大學錄取並將加入史丹福女子排球隊。

三局比賽結果，分別為25比20、25比21、30比28，這項紀錄標誌著天普市高中女排的強勁實力，捧下了天普市高中校史上第二座女排CIF冠軍盃，也是自2002年以來再度奪冠。而這次奪冠也證明了團隊的不屈不撓和奮鬥精神，為學校帶來了榮譽。

整個賽季，天普市高中女排取得了18勝4負的佳績，不負眾望，為學校增添了第二座女排CIF冠軍獎盃。贏得冠軍後，不少球員激動流淚，表達了她們的開心和自豪。她們開心地合影，家長和同學們紛紛上前拍照，

主力隊員于泰勒（Taylor yu，音譯）在本賽季傷愈復出，她的回歸不僅為球隊增強了實力和信心，並且在球場上的出色表現也是取得勝利的關鍵助力。

6號球員鄧璦翊母親在談到女排的努力和奮鬥時，語氣中充滿了自豪和感慨。她讚賞隊員們在面對挑戰時拒絕放棄，持續努力，並強調了孩子們在學業和運動中的雙重壓力。這次勝利不僅是技術上的成就，更是文化融合和多元發展的象徵。家長們認為，這些孩子們不僅在體育上表現優異，學業成績也相當出色，他們參與的各項活動豐富了自己的經歷，並逐漸融入了當地的文化。

整個賽季中，天普市高中女排在半決賽和決賽中的出色表現，已引起全校師生的熱烈關注。在當晚決賽開始前，許多家長前來觀賽，有些家長甚至帶著孩子前來支持，有的家長捧著匆忙購買的麥當勞晚餐趕來看球，現場氛圍熱烈，連工作人員也輪流趕來場邊觀賽，關注得分進展。