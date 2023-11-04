柑縣台美商會講座 信用卡點數變成免費旅遊

旅遊專家Arthur Chow主講「信用卡點數變成免費夢幻之旅的秘訣」 。(橙僑中心提供)

柑縣台美商會為服務橙縣 僑民，推廣分享優化個人旅行計劃，近日在橙縣華僑文教服務中心，以現場實體與線上同步方式，舉辦信用卡 旅遊講座，主題為「信用卡點數變成免費夢幻之旅的秘訣」，邀請旅遊專家Arthur Chow，介紹如何運用信用卡點數和專業規劃，在不需支付高昂的旅行成本下，實現了高品質旅遊體驗。

主講開始前，柑縣台美商會會長陳啟耕感謝大家踴躍參與，並分享了近期商會的活動，包含了企業參訪、完成與學界及產業界簽署合作備忘錄及舉辦講座，也邀請大家加入商會，互相交流商情與拓展商務。此外，陳啟耕會長也分享經由台灣商會的青商部體系開始服務僑界，一步一腳印多年投入任務。陳會長希望能夠經由此次活動的模式，展現商會體系培養青商的典範，吸引到更多願意出來服務的青年。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如感謝柑縣台美商會服務僑民的用心，協助僑胞學習運用信用卡積分來規劃優質旅遊，在即將到來的旅遊旺季，相信非常有助於大家規劃安排旅程。

主講人Arthur Chow是位獲獎的旅遊教練和信用顧問。2010年起投入了旅程積分的世界，短短6個月內累積了150萬積分和里程。透過他極具創意的方法，Arthur結合了信用規劃的專業知識，指導客戶優化個人和企業的信用策略，幫助客戶利用信用卡點數升級旅程。

Arthur 在會中分享個人信用等級分數十分重要，並分析如何提高個人信用分數的秘訣，包含設定自動繳款以避免繳納延遲金、不要停用已經使用5年以上的信用卡、每3～6個月提升信用額度及每6個月刷比較少使用的信用卡。接著提到在使用信用卡點數和哩程數最大的五個錯誤，包含透過信用卡網站訂旅程、認為所有的信用卡點數是等值、沒有自己的策略而跟隨著旁人申請信用卡、忽略信用卡新用戶獎勵和點數加倍回饋、沒有申請商業信用卡。最後Arthur舉出一些個案讓大家更瞭解如何善用信用卡點數來規劃環遊世界之旅。

當天柑縣台美商會副會長葉旭旻、柑縣台美商會青商部會長胡佳惠、僑務諮詢委員邱垂煌、林翠雲及黃河芬、僑務顧問張亦珍、沈柏文及潘美弘、僑務促進委員陳鳳桃及楊博盛等約100多位僑領及僑民經由線上或在現場參加這次信用卡旅遊講座，與講師問答互動熱烈。大家都很感謝主講人Arthur以深入淺出、幽默風趣的方式說明，幫助僑民善用信用卡規劃優質旅行，活動圓滿成功。