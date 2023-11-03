洛縣華人區夏威夷超市停車場暴力搶案兇嫌落網

當時身著紅衣的兇嫌奇蒂維亞搶奪女子挎包。(視頻截圖)

據聖蓋博 市警察局(San Gabriel Police Department)11 月3日午後發布的消息，該警局探員已於1 日本周三中午12:09 左右，在洛杉磯 市查韋斯大道東2900 街區(2900 block of east Cesar Chavez Ave)，逮捕了44 歲的法比安·阿塞羅·奇蒂維亞(Fabian Acero Chitivia)，他因為渉嫌在 2023 年 10 月 28 日在該市東山谷大道 120 號的夏威夷 超市附近停車場，武力搶劫財物而被捕。任何人如果了解有關此案的進一步信息，請聯繫加西亞( Steven Garcia)探員，電話 (626) 308-2873。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

近日發生在華人社區聖蓋博市夏威夷超市（Hawaii Supermarket）的暴力搶劫案受到了普遍關注。搶案發生在洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）夏威夷超市旁停車場，監控視頻顯示，10月28日（周六）下午2時左右，奇蒂維亞跟著一名華女來到超市附近的停車場，強搶女子背在肩上的挎包，並且鑽入用於作案的黑色廂型車駕駛座，但女子不放手，奇蒂維亞開車拖著被害人行駛一段距離，行凶過程凶殘，路人震驚。

案發後，聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）向本報記者指出，在華人居住區發生這樣的惡性案件，當局十分重視，警察也一定會全力以赴，抓捕嫌犯。市政府和警局要強化當地治安環境，增加巡邏警力，保護市民的生命、財產安全。