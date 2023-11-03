南加巴市女深夜敲門 熟睡屋主看視頻驚魂

女子深夜挨戶敲房門，無人應答就自己開門。（監控畫面截屏）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）居民家的監控攝像，日前拍攝到讓人驚恐的一幕。深更半夜，一名衣著怪異的女子挨家挨戶敲房門，發現無人應答就直接擰門把手，試圖把門打開。

（視頻來源：居民家監控視頻／記者邵敏後製）

事件發生在10月29日凌晨3時30分左右，畫面顯示，一名女子穿著厚厚的棉衣，戴帽子，身上披著一條長長的毯子，看上去有些破破爛爛，像是一名無家可歸者。女子走到一戶居民家的門廊上，直接伸手開門，發現門鎖著，她再敲了幾下房門，並在門前等了一段時間，發現沒有動靜，又轉身去開隔壁家的房門，房門同樣鎖著，女子這才慢慢地離去。整個過程大概持續40秒，這名女子看起來神色自若，非常鎮定。

巴市居民公佈這段視頻，並表示事發時，自己正在熟睡中，突然被微弱的聲音吵醒，隨即就聽到手機上的Nest安全警報通知。居民看到陌生人試圖闖入家中的視頻後，表示非常不安，希望更多人能看到這些畫面，並引起警戒。

這戶居民同時指出，自己居住的房子是複式公寓，處於幾個城市交接地段，街對面20呎處就是南巴沙迪那(South Pasadena)，穿過亨廷頓大道(Huntington Drive) ，對面就是阿罕 布拉(Alhambra)。

影片公佈後，聖蓋博 谷地區不少華人 指出，現在治安環境不好，深夜敲門甚至動手開門，不是小偷就是劫匪；也有人認為，視頻中的女子看上去神色怪異，可能是有精神問題的流浪漢；有些人還指出，自己家的監控探頭也曾拍到過類似視頻，一些可疑的陌生人頻繁出現在附近街區，居民互相提醒，晚上睡覺前一定要緊鎖房門 。

當局表示，如果居民碰到類似情況，應盡快報警，並提供相關視頻證據，警方可以留著備案，鎖定有著不法企圖的犯罪嫌疑人。