紀欽耀處長訪南海岸中華文化中心
駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀夫婦，2日上午首度參觀南海岸中華文化中心戴廣源文教大樓，受到爾灣中文雙語沈浸學校學前班的老師及學生熱烈歡迎。
紀欽耀處長參觀了戴廣源文教大樓的體育館、兒童圖書館、禮堂及教室等設備，對爾灣地區僑胞為傳承中華文化的努力與成果表示讚佩，並希望今後與文化中心合作，為在美生長的下一代子弟提供文化交流的管道，加強他們對台灣的認同感與向心力。
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭介紹說，爾灣中文學校創立已有46年，是橙縣歷史最悠久的僑校， 由家長及社區人士籌款興建的戴廣源文教大樓於2005年落成啟用。戴廣源文教大樓除了作為爾灣中文學校的校舍之外，還設有私立的爾灣中文雙語沈浸小學，以及傳承中華文化的南海岸中華樂團、鼓團、南加中華舞團、南海岸太極俱樂部等文化團體，連續兩年與爾灣市政府合作主辦中秋節慶祝活動，並提供社區居民多元文化的各項資源。
南海岸中華文化協會理事長陳俊蓉致贈《爾灣華裔紀實》 及《戴廣源文教大樓的故事》兩部出版品給紀處長，紀處長也回贈台灣造型的紀念瓷盤。當天出席的還包括橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如、洛杉磯經文處新聞組組長王冠惠、南海岸中華文化協會理事長陳俊蓉、秘書長曾尚儀、理事蔡玟慧、執行長鍾幼蘭、文化中心經理孫立華、校長蘇伊雯、爾灣市前副市長郭正明、僑務諮詢委員林翠雲等人。
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