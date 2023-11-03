紀欽耀處長訪南海岸中華文化中心

洛杉磯經文處處長紀欽耀夫婦2日上午參觀南海岸中華文化中心戴廣源文教大樓。(南海岸中華文化中心提供)

駐洛杉磯 台北經文辦事處處長紀欽耀夫婦，2日上午首度參觀南海岸中華文化中心戴廣源文教大樓，受到爾灣 中文雙語沈浸學校學前班的老師及學生熱烈歡迎。

紀欽耀處長參觀了戴廣源文教大樓的體育館、兒童圖書館、禮堂及教室等設備，對爾灣地區僑胞為傳承中華文化的努力與成果表示讚佩，並希望今後與文化中心合作，為在美生長的下一代子弟提供文化交流的管道，加強他們對台灣的認同感與向心力。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭介紹說，爾灣中文學校創立已有46年，是橙縣 歷史最悠久的僑校， 由家長及社區人士籌款興建的戴廣源文教大樓於2005年落成啟用。戴廣源文教大樓除了作為爾灣中文學校的校舍之外，還設有私立的爾灣中文雙語沈浸小學，以及傳承中華文化的南海岸中華樂團、鼓團、南加中華舞團、南海岸太極俱樂部等文化團體，連續兩年與爾灣市政府合作主辦中秋節慶祝活動，並提供社區居民多元文化的各項資源。