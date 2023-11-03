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洛杉磯菁英獅子會海報比賽 少年表達和平願望

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯菁英獅子會「國際和平海報比賽」日前揭曉，獅子會負責人與評委合影留念。（菁英獅子會提供）
洛杉磯菁英獅子會「國際和平海報比賽」日前揭曉，獅子會負責人與評委合影留念。（菁英獅子會提供）

洛杉磯菁英獅子會舉辦的「國際和平海報比賽」落幕，來自河濱縣坦密庫拉（Temecula）、洛杉磯縣核桃和聖瑪利諾學區的三名中學生，以獨特的創意設計分別贏得冠、亞、季軍，其中冠軍將角逐11月的國際獅子會大區賽。此外，獅子會舉辦了青少年毒品防禦宣導等多場活動。

2023-2024年度國際獅子會「國際和平海報比賽」主題「勇於夢想（Dare to Dream）」，來自南加各地38位選手帶來了精彩作品。菁英獅子會第三副會長Millie陳和Diana趙博士召集並主持當天活動。洛杉磯菁英獅子會會長Johnny Chang表示，每位青少年都有自己的夢想，他們比成人更能公開地表達這種感覺，所以今年國際獅子會邀請少年兒童以繪畫和海報的形式，展現自己心中及向整個世界播撒和平的種子的美好願望，夢想不僅是願望和希望， 更是一條道路、目標和抱負。

本屆比賽從9月初開始徵集，共有44名學生報名，收到38件參賽作品，經過4位專家現場評審，第一名由坦密庫拉谷聯合學區Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得，作品《 Flower of Peace（和平之花）》將代表菁英獅子會參加11月15日的國際獅子會D4-L2總監區決賽。第二名是核桃谷聯合學區Suzanne中學學生Zoe O-Ching Ng；第三名是聖瑪利諾學區Huntington中學學生Sophia Sun。三人分別獲得菁英獅子會會長Johnny Chang頒發的獎金。

菁英獅子會近日還舉辦了青少年藥物濫用防禦宣導講座，邀請亞太家庭服務中心青少年藥物濫用預防協調員Shyan Chao講解青少年藥物濫用預防、自殺預防及心理健康服務。

Shyan Chao表示，青少年藥物濫用預防的重點是幫助父母/監護人了解藥物及其成癮原因。 由於毒品氾濫，許多年輕生命無辜結束，家長和監護人可透過對毒品濫用危險和預防的認識，幫助和支持他們與孩子開通良好的對話渠道，共同做出健康的生活選擇。

講座同時提供了納洛酮Narcan (naloxone) 培訓。納洛酮是一種藥物，旨在暫時阻斷鴉片類藥物（即芬太尼）的作用，並可逆轉藥物過量。現場接受培訓的每個家庭都獲得了一盒納洛酮，備急需之用。

坦密庫拉谷Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得第一名...
坦密庫拉谷Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong獲得第一名（右），核桃學區Suzanne中學Zoe O-Ching Ng獲得第二名（左，代領）；聖瑪利諾學區Huntington中學學生Sophia Sun（中）獲得第三名。三人分別獲得菁英獅子會會長Johnny Chang頒發的獎金。（菁英獅子會提供）
冠軍獲得者Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong（右二）與...
冠軍獲得者Vail Ranch中學Yutong（Melody）Gong（右二）與家長和菁英獅子會會長Johnny Chang（左二）。（菁英獅子會提供）
獲得第三名的Huntington中學學生Sophia Sun（左二）與家長菁英獅...
獲得第三名的Huntington中學學生Sophia Sun（左二）與家長菁英獅子會會長Johnny Chang（右二）。（菁英獅子會提供）

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