木偶行動劇為難民發聲 台灣導演魏道揚扮靈魂人物

大型木偶行動劇小艾瑪爾（Little Amal）2日在洛杉磯街頭演出，偶戲導演魏道揚（Enrico Dau Yang Wey）身上帶著通訊裝置，臨場指導操偶師。（中央社）

世界知名行動藝術劇小艾瑪爾（Little Amal）踏上美國，今天在洛杉磯 即興演出，與學童互動、造訪遊民 帳篷區。導演魏道揚來自台灣，主控全場。

身高3.6公尺的人偶小艾瑪爾今天現身洛杉磯街頭。她身材高大，超過一層樓高，但角色設定是10歲的敘利亞女童，由3名操偶師控制，模仿真人表情動作，將原本社會底層的小女孩在視覺上「巨大化」。

Amal在阿拉伯語的意思是希望。小艾瑪爾沒有聲音、沒有笑容，但她用堅毅又好奇的眼光，2021年起走遍歐洲14個國家、97個城市，旅行近1萬公里。所到之處與地方藝術團體、人權組織合作，為流離失所的難民發聲。

小艾瑪爾是跨國藝術計畫「行走」（The Walk）的一部分，廣受國際媒體報導，團隊人數將近50人，其中負責操偶的靈魂人物，擔任偶戲導演的魏道揚（Enrico Dau Yang Wey）來自台灣，跟著小艾瑪爾一步一腳印，用無線裝置對3名操偶師即時下達指令。

魏道揚在台灣長大，高中畢業赴美求學，2004年開始加入南非知名的木偶劇團Handspring Puppet Company，從事大型偶戲經驗將近20年，他曾旅居南非、德國，目前定居在西班牙，2021年隨著小艾瑪爾走遍歐洲。

魏道揚接受中央社記者訪問，談到小艾瑪爾這樣的行動藝術最大的挑戰：一切都是即興演出、真實互動。

魏道揚說：「在這項計畫當中，觀眾同一時間面對著小艾瑪爾與這個世界。每一個瞬間都是即時演出，每一個瞬間都是真實的。小艾瑪爾必須回應她身邊發生的任何事情，所以每一場演出都是不一樣的。」

魏道揚形容，這齣行動劇就是在詮釋，小艾瑪爾作為一個孤身活在這世上的難民小女孩，面對她所看到的事情的一切反應。在演戲的過程中，「你不知道你接下來會走到什麼地方，你不知道下一步會如何」。

魏道揚指出，在國際媒體的版面裡，難民報導通常只剩下流亡路線，忽略了每個人都有不同的故事，這項計畫就是「製造一個大女孩」，把難民當作一個真實的人演出，喚起人們的注意。

這齣行動藝術劇的製作人、知名劇作家藍大衛（David Lan）接受中央社記者訪問，談到行動劇的發想來自他的親身經驗。

藍大衛表示，他在英國倫敦擔任劇場製作人，遇到許多因為戰爭而被迫離開家鄉的人們，「他們別無選擇，如果想要保住自己與家人的性命，就必須勇敢踏上旅途，尋找一個安全的落腳之處」。

2年前走過歐洲，現在小艾瑪爾踏上美國2個多月展開長征。藍大衛希望透過大型公共藝術演出，舞台從波士頓一路到聖地牙哥，之後前往墨西哥，小艾瑪爾向世界傳達一個訊息，「我是一個難民兒童，請不要忘記我」。

小艾瑪爾從藝術表演的角度反映著現實世界的苦難，藍大衛表示，他的創作目的就是想要傳達「藝術也可以介入這個世界的重大議題」。

藍大衛表示，不是說物質援助、政府角色不重要，而是藝術家的力量可以改變人們的觀看視角，把重點放在難民的人生經驗，在他們找到新家之後、如何為社會帶來正面效應、對周遭社區增添益處。

小艾瑪爾今天踏上洛杉磯市中心遊民最多的Skid Row街區，探訪遊民居住的帳篷。一名站在路邊旁觀的無家者在與小艾瑪爾擁抱之後，淚流滿面。

遊行終點在一處遊民聚集的公園廣場，當地的社運團體用紙板打造了一個家，藉由小艾瑪爾站在屋子裡，宣揚「每個人都有權住在屋簷下」的居住正義概念。

在洛杉磯為移民提供免費法律服務的「移民捍衛者法律中心」（Immigrant Defenders Law Center）不少志工參與活動。執行長塔克洛斯基（Lindsay Toczylowski）接受中央社記者訪問。

塔克洛斯基表示，洛杉磯是許多難民、尋求庇護 者的最終落腳之地，機構每年提供數千人免費的法律辯護服務，「今天很榮幸可以跟小艾瑪爾走一段，這正是我們平日對待難民的開放態度的視覺化演出」。