我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12歲童萬聖節偷車 身高不夠仍墊安全座椅駕駛

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部

蒙市華女Nancy Ng 瓜地馬拉旅行失蹤家人求助

記者趙健／洛杉磯市即時報導
29歲的蒙市女子伍妤婷於10月19日(周四）在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失踪。（家人提供）
29歲的蒙市女子伍妤婷於10月19日(周四）在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失踪。（家人提供）

蒙特利公園市一名29歲的女子伍妤婷（Nancy Ng），於10月19日(周四）在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失蹤。她的家人表示，關鍵證人的不配合導致搜索工作受阻，目前Nancy下落仍不明。

視頻：家人提供；後製：記者趙健

Nancy身高5呎8吋，體重約125磅，黑色長髮。 她在與一支12人隊伍同遊阿蒂特蘭湖時失蹤。 Nancy的媽媽告訴本報記者，他們是在19日下午3時多接到同行領隊的電話，說「Nancy出事了」。 「這些天來我的心情非常沉重。」

失蹤前的Nancy在阿罕布拉市（Alhambra）一所特殊學校擔任行為干預師。Nancy的家人表示，Nancy是個喜歡瑜珈、旅行、徒步和抱著貓咪的女孩兒。 她「心地善良，笑容燦爛，可以與任何人聊任何事情（通常是所有事情）」。 她的家人形容她是一個充滿愛心的女兒、一個溫暖的姊妹和一個忠誠的朋友。

Nancy的家人表示，由於缺乏關鍵證人分享關鍵訊息，搜索只能等待當地檢察機關、聯邦調查局和國務院的調查。 同行隊伍中的許多人已陸續返回美國，Nancy的家人請求證人提供他們可能知道的任何資訊。

Nancy的家人已聘請專業搜救隊Black Wolf Helicopters，並在Bomberos Voluntarios空中救援部門、Bomberos 潛水隊志工的幫助下，對阿蒂特蘭湖展開搜索。

Black Wolf Helicopters搜尋行動主管Chris Sharpe表示，Nancy失蹤的關鍵證人未能挺身而出提供證人報告，目前搜尋行動受到阻礙。 這是一個面積約80平方哩、深度達350呎的火山湖。 由於氣候和海拔的原因，搜索團隊正冒著巨大的個人風險進行搜救。 但由於不了解Nancy失蹤的全部背景，搜救隊只能對如此大面積的水域和偏遠的地區展開廣泛的搜索。

由於瓜地馬拉沒有政府資助的搜救服務，搜尋工作須自費進行，目前搜尋資金主要來自當地的捐款和Bomberos救援隊伍的志願者。Nancy的家人已在GoFundMe上發起捐款，希望籌集為當地Bomberos團隊籌集資金，用於購買救援物資、車輛燃料、食品等基本必需品。有意捐款的民眾可訪問https://www.gofundme.com/f/help-us-find-nancy-and-support-the-ng-family。

Nancy的家人呼籲，任何線索可發送至[email protected]

由於瓜地馬拉沒有政府資助的搜救服務，搜尋Nancy的工作只能自費進行。（家人提供...
由於瓜地馬拉沒有政府資助的搜救服務，搜尋Nancy的工作只能自費進行。（家人提供）

蒙特利公園市 國務院 阿罕布拉

上一則

長堤市首例本土登革熱病例確診 加州第二例

延伸閱讀

蒙市華人感恩餐會 表揚警消

蒙市華人感恩餐會 表揚警消
蒙市華人歲末餐會 感恩警消護家安民

蒙市華人歲末餐會 感恩警消護家安民
蒙市康斗建案動土 華人開發 致力於打造可持續社區

蒙市康斗建案動土 華人開發 致力於打造可持續社區
蒙市健身房泳池 華男溺斃

蒙市健身房泳池 華男溺斃
方樹強爭取200萬經費 蒙市最舊消防站終能改建

方樹強爭取200萬經費 蒙市最舊消防站終能改建
蒙市老舊消防站重建 方樹強頒贈200萬經費

蒙市老舊消防站重建 方樹強頒贈200萬經費

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了
法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援

法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼