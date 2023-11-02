蒙市華女Nancy Ng 瓜地馬拉旅行失蹤家人求助

29歲的蒙市女子伍妤婷於10月19日(周四）在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失踪。（家人提供）

蒙特利公園市 一名29歲的女子伍妤婷（Nancy Ng），於10月19日(周四）在瓜地馬拉阿蒂特蘭湖(Lake Atitlán)失蹤。她的家人表示，關鍵證人的不配合導致搜索工作受阻，目前Nancy下落仍不明。

視頻：家人提供；後製：記者趙健

Nancy身高5呎8吋，體重約125磅，黑色長髮。 她在與一支12人隊伍同遊阿蒂特蘭湖時失蹤。 Nancy的媽媽告訴本報記者，他們是在19日下午3時多接到同行領隊的電話，說「Nancy出事了」。 「這些天來我的心情非常沉重。」

失蹤前的Nancy在阿罕布拉 市（Alhambra）一所特殊學校擔任行為干預師。Nancy的家人表示，Nancy是個喜歡瑜珈、旅行、徒步和抱著貓咪的女孩兒。 她「心地善良，笑容燦爛，可以與任何人聊任何事情（通常是所有事情）」。 她的家人形容她是一個充滿愛心的女兒、一個溫暖的姊妹和一個忠誠的朋友。

Nancy的家人表示，由於缺乏關鍵證人分享關鍵訊息，搜索只能等待當地檢察機關、聯邦調查局和國務院 的調查。 同行隊伍中的許多人已陸續返回美國，Nancy的家人請求證人提供他們可能知道的任何資訊。

Nancy的家人已聘請專業搜救隊Black Wolf Helicopters，並在Bomberos Voluntarios空中救援部門、Bomberos 潛水隊志工的幫助下，對阿蒂特蘭湖展開搜索。

Black Wolf Helicopters搜尋行動主管Chris Sharpe表示，Nancy失蹤的關鍵證人未能挺身而出提供證人報告，目前搜尋行動受到阻礙。 這是一個面積約80平方哩、深度達350呎的火山湖。 由於氣候和海拔的原因，搜索團隊正冒著巨大的個人風險進行搜救。 但由於不了解Nancy失蹤的全部背景，搜救隊只能對如此大面積的水域和偏遠的地區展開廣泛的搜索。

由於瓜地馬拉沒有政府資助的搜救服務，搜尋工作須自費進行，目前搜尋資金主要來自當地的捐款和Bomberos救援隊伍的志願者。Nancy的家人已在GoFundMe上發起捐款，希望籌集為當地Bomberos團隊籌集資金，用於購買救援物資、車輛燃料、食品等基本必需品。有意捐款的民眾可訪問https://www.gofundme.com/f/help-us-find-nancy-and-support-the-ng-family。