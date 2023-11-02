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長堤市首例本土登革熱病例確診 加州第二例

洛杉磯訊
長堤市衛生官員確認首宗本地登革熱病例，呼籲市民采取預防措施。（abc7電視台截圖）
長堤市衛生官員確認首宗本地登革熱病例，呼籲市民采取預防措施。（abc7電視台截圖）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）衛生官員11月1日確診該市首宗本土傳播的登革熱病例，該案例也引起社會大眾關注，因為此病毒通常與國際旅行者有關聯。這一病例也是繼兩週前巴沙迪那（Pasadena）之後，加州報告的第二宗病例。

長堤市官員表示，雖然社區傳播的風險很低，但該病患者目前正在家中休養。該市市長理查森（Rex Richardson）也重申，社區健康是當局的首要關注點，他們正在積極與衛生部門合作，避免病例進一步增加，並呼籲市民清除可能積水的區域，以控制蚊子的滋生。

衛生官員則指出，登革熱是由受感染的伊蚊傳播的，而在美國，此病毒感染者都是那些曾前經去過流行區域的人們。值得注意的是，長堤市和巴沙迪那的病例並無近期的旅行歷史。他們還提到，多數感染者不會出現症狀，但約有四分之一的患者會經歷發燒、噁心、嘔吐、皮疹，以及眼睛、關節或骨骼疼痛等症狀，這些症狀通常在一周內消失。

為了防止登革熱進一步傳播，衛生局外展小組正在訪問受影響社區，教育居民如何防止蚊咬和控制蚊子繁殖。衛生官員戴維斯博士（Anissa Davis）強調，部門人員也在進行蚊子的誘捕和檢測，並加大力度預防蚊咬。此外，居民被強烈建議採取以下措施來減少蚊子數量：清理雨水槽和其他容器中的積水，確保水資源得到妥善維護，定期更換寵物的水盆，申報未維護的泳池，使用含有官方認可成分的驅蚊劑，並穿著保護性衣物。这些措施對於預防登革熱的傳播至關重要。

長堤 加州 檢測

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