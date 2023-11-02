羅斯密商會換屆 Kenny Chung接任會長
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會主席和董事換屆典禮，在洛杉磯縣估值官普朗（Jeff Prang）見證下，現任商會主席Romero Shaw卸任，華人Kenny Chung成為新會長。
羅斯密商會成立於1927年，今年是其96周年，Kenny Chung表示，羅斯密商會有近百年歷史，一直充當城市商家和城市的公共關係部門，也是其他城市居民來羅斯密做生意的前哨，希望他就任後，能帶領新的董事團隊發展和壯大商會，為會員們提供更好服務，希望會員生意越做越好。
商會執行長冉瑞宜表示，商會由董事會主持，董事會成員由商會的提名委員會推薦，任期為三年。感謝商會主席Romero Shaw的付出，在她幫助和帶領下，商會逐年壯大，幫助本地商家打開新商機，提供更廣泛社交機會，擴展人脈和業務。
董事會新任董事Henry Xie獲得亞裔青少年中心（Asian Youth Center）今年頒發的社區精神獎，也獲得商會的磐石獎（Corner Stone），從事旅館業的他表示，他在羅斯密和Fullerton各有一家旅館，他一直積極參與社區組織，很願意分享自己的經驗和人脈。他很早就加入羅斯密商會，一直都是商會的有力支持者。這次能獲獎，他感到很榮幸，未來作為董事會成員，他願意幫助會員打開新商機，為其提供基本商業建議、資訊和專業知識和社交機會，希望羅斯密市的經濟蒸蒸日上，創造更有利商業的環境。
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