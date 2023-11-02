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羅斯密商會換屆 Kenny Chung接任會長

記者張宏/洛杉磯即時報導
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會換屆典禮，台美商會前會長劉雅薇（Lisa Liu，左一）、羅斯密商會執行長冉瑞宜（左二）、董事陳柏宇（右二）和商會新會長Kenny Chung（右一）等合影。（記者張宏／攝影）
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會換屆典禮，台美商會前會長劉雅薇（Lisa Liu，左一）、羅斯密商會執行長冉瑞宜（左二）、董事陳柏宇（右二）和商會新會長Kenny Chung（右一）等合影。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會主席和董事換屆典禮，在洛杉磯縣估值官普朗（Jeff Prang）見證下，現任商會主席Romero Shaw卸任，華人Kenny Chung成為新會長。

羅斯密商會成立於1927年，今年是其96周年，Kenny Chung表示，羅斯密商會有近百年歷史，一直充當城市商家和城市的公共關係部門，也是其他城市居民來羅斯密做生意的前哨，希望他就任後，能帶領新的董事團隊發展和壯大商會，為會員們提供更好服務，希望會員生意越做越好。

商會執行長冉瑞宜表示，商會由董事會主持，董事會成員由商會的提名委員會推薦，任期為三年。感謝商會主席Romero Shaw的付出，在她幫助和帶領下，商會逐年壯大，幫助本地商家打開新商機，提供更廣泛社交機會，擴展人脈和業務。

董事會新任董事Henry Xie獲得亞裔青少年中心（Asian Youth Center）今年頒發的社區精神獎，也獲得商會的磐石獎（Corner Stone），從事旅館業的他表示，他在羅斯密和Fullerton各有一家旅館，他一直積極參與社區組織，很願意分享自己的經驗和人脈。他很早就加入羅斯密商會，一直都是商會的有力支持者。這次能獲獎，他感到很榮幸，未來作為董事會成員，他願意幫助會員打開新商機，為其提供基本商業建議、資訊和專業知識和社交機會，希望羅斯密市的經濟蒸蒸日上，創造更有利商業的環境。

羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董...
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會換屆典禮，圖為當晚出席活動的董事會成員們。（記者張宏／攝影）
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董...
羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會換屆典禮，市府和各界商家都前來慶祝。（記者張宏／攝影）
在洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）見證下，華人Kenny Chung...
在洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）見證下，華人Kenny Chung（左）成為羅斯密商會新會長。（記者張宏╱攝影）

亞裔 洛杉磯 華人

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