羅斯密商會換屆 Kenny Chung接任會長

羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會換屆典禮，台美商會前會長劉雅薇（Lisa Liu，左一）、羅斯密商會執行長冉瑞宜（左二）、董事陳柏宇（右二）和商會新會長Kenny Chung（右一）等合影。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會(Rosemead Chamber of Commerce)日前舉辦董事會主席和董事換屆典禮，在洛杉磯 縣估值官普朗（Jeff Prang）見證下，現任商會主席Romero Shaw卸任，華人 Kenny Chung成為新會長。

羅斯密商會成立於1927年，今年是其96周年，Kenny Chung表示，羅斯密商會有近百年歷史，一直充當城市商家和城市的公共關係部門，也是其他城市居民來羅斯密做生意的前哨，希望他就任後，能帶領新的董事團隊發展和壯大商會，為會員們提供更好服務，希望會員生意越做越好。

商會執行長冉瑞宜表示，商會由董事會主持，董事會成員由商會的提名委員會推薦，任期為三年。感謝商會主席Romero Shaw的付出，在她幫助和帶領下，商會逐年壯大，幫助本地商家打開新商機，提供更廣泛社交機會，擴展人脈和業務。