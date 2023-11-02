LAX狗狗萬聖節遊行

洛杉磯國際機場（LAX）為旅客打造無壓力節日旅行，數十多隻做各種萬聖節打扮的狗和其主人穿梭多個航廈，為旅客帶來療愈時光。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）為旅客打造無壓力節日旅行，31日出動數十多隻狗和其主人穿梭在第一航廈和二三航廈，狗狗們穿上萬聖節 最好的服裝來為機場乘客提供療癒時光。

由於航空旅行會給許多人帶來壓力，洛杉磯國際機場的PUPs計劃（PETS UNSTRESSING PASSENGERS ，簡稱PUPs)）包括治療犬和訓練員，他們經常出現在各個航廈的登機口區域，接待等待航班的旅客。該計畫希望讓旅客在等待航班時與經過認證的治療犬玩耍，讓機場體驗變得更加輕鬆。

LAX每年都會舉辦「嚎叫萬聖節」遊行，在此期間，這些狗狗都會盛裝出動，今年身穿盛裝的狗狗們被打扮成護士、獨角獸等模樣。西南航空和LAX共同贊助了這場活動，為旅客增添季節性裝飾品、提供萬聖節贈品和甜點。

狗狗們穿梭在不同航廈，看到他們身影的旅客都面露微笑，有些人撫摸著狗狗，有的人拍照，還有小孩子跑過來擁抱狗狗。一隻狗的主人Christa Hibbs表示，旅客在機場會遭遇各種壓力重重的事情，如旅客航班可能會延誤，或許她可能有三個孩子因為興奮而到處亂跑。她希望她和她的狗狗華夫餅一起盡他們所能，讓旅客在LAX的體驗與其旅行一樣美好。

PUPs項目總監Heidi Huebner表示，看到可愛的狗狗人們臉上開始綻放笑容，彼此陌生的人因為寵物開始交談，這是一種破冰之舉。當小狗和人們在一起時，人們都會建立友誼。LAX的PUPs義工計畫始於十多年前，旨在增強旅客在機場的體驗。 該中心現已發展到擁有80多隻狗及其主人義工，並成為其他機場寵物治療計畫的國際知名典範。