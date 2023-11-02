洛縣男當街露鳥自慰 近鄰女直呼太可怕

11月1日，一名男子在長堤市一家理髮店的窗外自慰。 （KTLA5電視台）

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）11月1日（周三）發生一起當街猥褻行為，一名男子光天化日站在理髮店門口的窗戶前自慰，視頻記錄了當時的畫面，居民目睹這起事件並報警 ，據稱警方兩小時才趕到現場。

（視頻來源：Salon 500／記者邵敏後製）

事件發生在1日下午，地點位於長堤市東百老匯 街（East Broadway），一段令人不安的視頻顯示，一名男子站在Salon 500的理髮店窗戶前，他當著很多人的面暴露自己的性器官並自慰。

Zoe Garcia就在附近工作，當天她在街對面的商店目睹這起事件。她表示這個地區每天都會發生類似事件，「太可怕了，走在街上也會感到不安全。」看到猥褻行為的發生，Garcia第一時間報警，但警方兩個小時才到達現場，發生這樣的事，當局大多數時候甚至都不出警。