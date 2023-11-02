接種新版新冠疫苗 高危人群最有必要

多名醫學專家11月1日講解新版疫苗接種信息。（會議截屏）

一年最熱鬧的節日季即將來臨，大多數人都會參加各種聚會派對，加州醫學專家呼籲，為避免聚眾感染新冠病毒，接種最新版的新冠疫苗 迫在眉睫。其中，老人、孕婦、免疫力 低下的患者，最有必要立即接種疫苗，確保體內足夠抗體，預防感染病毒帶來的重症。

加州社區夥伴關係和策略溝通辦公室(The Office of Community Partnerships and Strategic Communications ，簡稱OCPSC)，11月1日召開新聞發布會，邀請多名醫學專家講解新版疫苗的接種信息，確保每個社區都能獲得準確資訊。

「加州公共衛生部門」(The California Department of Public Health，縮寫CDPH）Rohan Radhakrishna指出，目前接種新冠疫苗的人數比例較低，面對即將到來的假日，他鼓勵民眾盡快接種，特別是對於和老人共同居住的大家庭來說，每個家庭成員都應注射疫苗。

戴維斯加州大學 健康服務部(UC Davis Health)范大力（Dali Fan）醫師指出，社區中的高危人群應盡快接種新版疫苗，包括老年人、孕婦、以及免疫力低下的病人。長者隨著年齡增長，免疫力會隨之下降，感染病毒的風險也在增加；孕婦接種疫苗既可保護本人，也可保護發育中的胎兒；一些免疫力低下的病人，需要連續接種新冠疫苗，才能確保體內有足夠抗體。

專家表示，目前正處於呼吸道病毒流行季節，新冠、流感、RSV等病毒肆虐，建議人們同時接種流感、新冠疫苗，老人、孕婦、新生嬰兒應同時接種RSV疫苗。衛生當局指出，最新的新冠疫苗對預防變種病毒，有很強的保護力，及時注射疫苗，是預防感染後病重、死亡的最佳保證。

范大力表示，多數人接種新冠疫苗已是一年前，抗體水準下降很多，急需新版疫苗激活免疫力。過去三年，美國對抗疫情取得很大成績，但現在仍有數以千計的人感染病毒住院、甚至死亡，建議6個月以上的兒童、以及所有成年人都應接種最新疫苗。關於新版新冠疫苗，專家解釋接種更加容易，除5歲以下兒童需注射兩針外，絕大數人只需注射一針；同時，新疫苗共有三個品牌，可選擇任何一種，與以往接種史無關。