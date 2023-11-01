加州全保2024補貼最多 低收入群體自付額大降40%

加州全保執行總監Jessica Altman表示，對投保人而言，2024年最大的變化是自付額降低。（記者趙健/攝影）

加州 全保（Covered California) 為加州居民提供低價甚至零保費健康保險 計劃，加快實現全民參保的步伐。 2024年，加州全保不僅獲得來自政府最大力度的撥款，還為失去白卡 資格的投保人提供過渡方案。

據統計，美國近70%的無保險人士認為費用是其獲得健保的主要阻礙，加州全保正通過為2024年提供更大力度的財務補貼來消除這一障礙，新計劃預計將投保人目前的自付額費用降低40%。

加州全保執行總監Jessica Altman表示，對投保人而言，2024年最大的變化是自付額的降低，包括取消了三項銀級計劃中的免賠額。目前，已有近90%的加州全保的投保者獲得了財務援助，三分之二的投保者有資格以每月10美元或更低的費用，而近半數投保者將以此價格獲得全面的銀級計劃升級。這些福利將提供給收入不超出聯邦貧窮線250%的加州民眾，單身投保者為3萬3975美元，4口之家為6萬9375美元。

白卡（Medi-Cal）重審核過渡計劃

隨著新冠疫情的公共衛生緊急狀態（Public Health Emergency）宣告解除，加州4月起對1500多萬名申領人的續期資格進行審查。 據統計，數百萬人可能因此失去原有的白卡補助。

「2024年最重要的是變化是白卡資格的更新，一些白卡投保人可能不再符合投保資格。」 加州全保中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly）表示，加州全保將確保這些不再符合白卡資格的居民過渡至其他計劃，他們的資料會自動傳送至加州全保的系統。

呂文昭補充，一些投保人最近可能會收到兩封信。 第一封信是由加州公共衛生廳寄出的黃色信封，通知投保人不再符合白卡投保資格，或要求投保人提供更多個人資料。那些失去白卡資格的投保人，會接著收到第二個白色信封，裡面列出了加州全保推薦的保險計劃——通常為保費最低的項目，投保人也可以根據自身需求更改計劃。 「若投保人在60天內決沒有回復或未按時提交資料，則會失去保險。」

AJSOCAL健康保險項目聯絡員許欐表示，加州各縣的白卡審核已經開始，許多民眾也已收到「黃色信封」。 AJSOCAL將免費協助華人填寫資料更新表；對於失去白卡資格的民眾，AJSOCAL也將提供免費的中文諮詢服務，協助申領人找到合適的低保費健康保險計劃。

選擇適合的保險計劃是一項複雜的工作，呂文昭建議華人在投保前詳細諮詢代理機構或社區服務組織，在他們的協助下，根據自身的家庭狀況、身體素質、經濟狀況等因素，選擇最適合自己的保險計劃。